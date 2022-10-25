原标题：苹果压枝头 果农笑开颜

金秋送爽，硕果飘香。河北省石家庄市鹿泉区东焦中队村果园内一片喜人景象。300多亩连片苹果林被层峦叠嶂的山环绕，空气中弥漫着清新果香，一枚枚颜色鲜红，果形圆润的苹果压弯了枝头，尽显丰收喜悦。

当地与科研院所合作，大力发展循环农业，打造精品农业。利用先进农业生产技术改良土地，安装滴灌及水肥一体化高效节水灌溉设施。建设沼气池，利用养殖业产生的牛羊粪生产沼渣沼液用于果树生产，减少化肥农药使用，苹果的品质逐年提高，也带动了果农增收。

河北省是苹果主产大省之一，苹果栽培面积居全国前列。河北省地貌多样，西望太行，北靠燕山，大面积的山地为苹果种植提供了良好条件，生长的山地苹果饱满多汁、香甜清脆，品相好，品质佳，拥有极强的市场竞争优势，有邢台富岗苹果、邢台浆水苹果、保定顺平苹果、承德国光苹果等众多优势区域公用品牌。

近年来，河北省委、省政府高度重视农业品牌建设，将发展品牌农业作为推动全省农业供给侧结构性改革的重要抓手，构建以区域公用品牌为引领、企业品牌为支撑、产品品牌为重点的农业品牌发展体系，着力建设特色农产品优势区，推进河北农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，促进了全省农业由数量优势向品牌优势转变。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经