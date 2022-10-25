原标题：第二批人员能力验证项目启动 涵盖多个新专业

近日，记者从国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（简称“市场监管总局认研中心”）获悉，为助力畅通就业渠道，提升企业用工质量，促进产业升级，市场监管总局认研中心正式启动第二批人员能力验证项目，面向全国各领域相关人员广泛开展人才培养培育及能力验证，汇聚“智库”力量，激发创新活力。

百年大计，人才先行。人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源，也是衡量一个国家综合国力的重要指标。坚定走好各类人才培养培训之路，是新时代我国人才强国战略的必然选择。在此基础上，践行人员能力验证工作，积极探索选才鉴才机制，变革人才培养模式，加强育人成效评价，着力培养社会需要的实用型人才。

据市场监管总局认研中心相关负责人介绍，第二批人员能力验证在第一批人员能力验证开展的基础上，结合市场新需求，决定新增涵盖食品安全专项、实操会计师、碳汇计量评估师、建筑节能减排咨询师、信用管理师、安全评价师等多个新专业，最大限度满足我国现阶段用人需求新趋势，培养培育新兴领域人才，持续推进创新型人才队伍建设，凝聚高质量发展新动能。

据了解，人员能力验证是指按照相关规定与标准，采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对人员的专业能力进行培养培训及验证的评定过程，实现“专业学习－能力验证－精准诊断－靶向训练－持续学习”的PDCA改进循环，为建设“人才强国”提供重要支撑。其主要分为两个环节：一是培养培训，所有参加人员能力验证的人员，应在指定平台参加必要时长的学习；二是能力验证，经培养培训的人员，可以在规定的时间申请参加相应专业的人员能力验证。

随着人员能力验证项目的不断发展，市场监管总局认研中心也在不断加大育才力度，并在现有专业范围的基础上，逐步向其他创新领域扩展，用户可登录“人员能力验证综合服务平台”或登录市场监管总局认研中心官网选择“人员能力验证”模块开展在线学习和能力验证。同时市场监管总局认研中心还致力于打造人员能力验证结果大数据看板，通过可视化及多维度的方式展现不同行业人员能力验证水平变化。伴随着人员能力验证体系的日益完善，用人单位可以通过中心的大数据对本行业人员专业水平做全面评估，解决“招工难”“用工荒”等结构性问题，提高产业竞争力，为我国新兴领域建设拓宽发展道路。

(责编：赵竹青、陈键)

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