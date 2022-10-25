原标题：未来职业教育新前景： 引导毕业生从“找工作”到“谋职业”

党的二十大报告指出，要“健全终身职业技能培训制度，推动解决结构性就业矛盾”。对职业院校学生来说，正面临着从“找工作”到“谋职业”的难题，亟待弥补“后劲不足”的缺憾。

如何破解难题？最近，江苏师范大学教育科学学院教授陈鹏“盯”上了刚刚发布的《职业教育专业简介》。“职教专业的调整和完善值得研究，有很多有价值的信息，比如说其中提到的‘职业面向’。”

据了解，新版《职业教育专业简介》(下称《简介》)，覆盖19个专业大类、97个专业类的1349个专业。其中，最显著的变化，便是原“就业面向”调整为“职业面向”，更加明确本专业对应的职业、岗位群或技术领域。

调整：解决专业供给和产业需求之间的矛盾

“这是一个很重要的信号。此举超越了以往就业导向的培养定位，淡化了学生就业的功利性，进一步凸显了职业教育的类型定位，回归了职业的本质诉求。”陈鹏表示，无论是升学还是就业，职业教育都应以职业需要为面向，结合职业分类、职业标准、职业发展需求设置各专业人才培养方案、专业课程体系、教学实践环节等教育教学全过程，引导专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接。

在中国教育科学研究院职业与继续教育研究所副研究员赵晶晶看来，旧版专业目录已不能很好适应经济社会发展需求，也不能很好解决发展中遇到的新问题。她说：“旧版专业目录无法做到与产业发展快速同步。当前，科技创新层出不穷，新兴产业迭代迅速，稳定性的专业供给和动态性的产业需求之间，逐渐产生了不易调和的矛盾。”

陈鹏赞同这一说法。他认为，在新一代信息技术引领下的数字化经济，影响着各行业、各职业、各岗位，旧版《职业教育专业简介》尚未能及时迎合教育大数据、绿色经济、数字经济等的发展需要，有必要进行系统化升级和数字化改造。

“同时，旧版简介‘职业导向性’不明显。”陈鹏认为，旧版简介，还是“就业导向”市场背景下的产物，无论是高职还是中职，长期以来都被赋予“就业导向”的教育，以适应就业市场而不是职业岗位需要为基本指向，不利于职业教育培养适岗、爱岗的专业型人才。

职业教育发展需要更加稳定和高质量的就业。赵晶晶指出，从国际经验看，青年就业问题核心不是市场的承载能力，而是实体经济发展与教育体系之间能否形成有力支撑。“这就要求，职业教育专业设置要有顺应产业转型升级和周期调整的基本能力，实现职教毕业生从‘能就业’到‘就好业’的转变。”

“就业解决温饱问题，职业成就美好人生。这意味着，职校毕业生开始从谋生转向对美好生活的追求。”陈鹏认为。

改变：倒逼专业核心课程模块化建设与实践

从“找工作”到“谋职业”，将会改变什么？

“在明晰本专业对应的职业、岗位群或技术领域的基础上，可以更大程度规避产业发展不确定性带来的挑战，以‘职业面向’的灵活性和准确性特征，应对技术、政策、环境等偶然因素对就业稳定性的强力冲击。”赵晶晶强调。

陈鹏则认为，调整后的专业将更加关注职业岗位需求，引领职业教育人才培养一系列变革，以典型工作任务的模块化能力诉求建构“培养目标”和“主要专业能力”，进而倒逼专业核心课程与实习实训环节的模块化建设与实践，并指向职业资格证书和职业技能等级证书的认定，强化专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接，实现职业教育教学全过程与产业、职业、岗位的深度匹配与衔接。

“专业是连接职业教育和经济发展的核心变量。”赵晶晶表示，“职业面向”的专业调整，一方面更加有利于人力资源的深度开发，强调职业属性和专门技能，能够更好、更直接地适应产业发展新变化，有效拓宽职业发展空间和发展渠道。另一方面，数字技术有广阔的服务空间，可以更加准确开展劳动力需求预测和超前规划，实现职业和专业有效对接、及时调整。

据介绍，新版《简介》立足增强职业教育适应性，更新了课程体系，增列了实习场景、接续专业、职业类证书等，有利于提高职业教育专业适配产业升级的响应速度，为学校制定人才培养方案提供遵循、为学生报考职业院校及继续深造提供指导、为校企合作提供依据、为用人单位录用毕业生提供参考。

落实：尽快出台职业教育国家专业教学标准

顶层设计已出，关键看落实。

“合理的专业设置调整和优化之后，还需要在制度建设等方面做出调整，形成合力，以更加完善的政策体系作支撑。”赵晶晶表示，职业教育面对的是动态、多层次的复杂经济体，仅凭教育部门一家之力很难准确把握产业发展的“脉搏”，更无法实现专业、职业和产业的准确对接，须在明确各方权责的基础上，形成政产学有效沟通和多元协商机制。

河北工业职业技术大学总督学池云霞指出，从国家层面来说，要尽快出台职业教育国家专业教学标准、实训条件建设标准、岗位实习标准等，使国家职业教育标准体系更加完善。从省级层面来说，要结合区域经济特点和职业教育改革发展需要，加快本省职业教育教学标准建设。从学校层面来说，要处理好《简介》的统一性与学校办学特色的关系，《简介》只是为专业指出了共性、划定了底线，特色是学校核心竞争力的主导因素，学校要在满足基本条件的基础上，在实践中特色发展。以职业本科大学为例，下一步的工作重点，应是以新版《简介》为指引，全面修订职业本科专业的人才培养方案，更加科学地探索职业本科专业人才培养模式。

“要建立健全以‘职业导向’为核心理念的专业认证标准体系。”陈鹏表示，处于探索阶段的职业教育专业认证体系，应在积极借鉴工程教育专业认证和师范类专业认证经验的基础上，强化职业导向，依据行业岗位典型职业任务需要提取职业能力清单，形成毕业要求，凝练培养目标，进而优化核心课程体系建设，持续改进人才培养全过程，推进职业教育高质量发展。

(本报记者 晋浩天 光明日报)

(责编：赵竹青、陈键)

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