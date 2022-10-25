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嫦娥五号月球样品研究获新进展

2022年10月25日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：嫦娥五号月球样品研究获新进展

　　近日，记者从中国科学院国家天文台获悉，基于嫦娥五号月球样品的实验室分析结果，并结合遥感探测数据，中国科学院国家天文台研究员李春来、刘建军领导的研究团队，通过将月球返回样品的实验室光谱、X射线衍射和电子探针分析结果与以往获取的月球样品进行对比，证明嫦娥五号月壤的光谱特征主要是由其富含的富铁高钙辉石引起的，而非此前遥感探测推断的橄榄石富集。相关研究成果在线发表于《自然·通讯》杂志。

　　“我们的研究解答了过去对月球晚期玄武岩遥感光谱解译的疑惑，纠正了月球晚期玄武岩独特遥感光谱特征的物质成分解译结果。”李春来告诉科技日报记者。

　　基于以往地基望远镜和月球轨道器遥感光谱数据，研究学者曾经普遍认为，月球正面西部晚期月海玄武岩覆盖的区域富含橄榄石。这种富含橄榄石的矿物学特征是理解月球晚期玄武岩成因的重要因素。

　　然而，由于缺乏实际样品，这一推论的正确性一直无法得到证实。嫦娥五号任务采集的月球样品，为解答这一问题提供了宝贵的机会。

　　“由于富铁高钙辉石晶体结构的特点，其在光谱特征上与月球上常见的橄榄石光谱相近，加之国外历次月海采样任务鲜有以富铁高钙辉石为主的月球样品，导致了月球晚期玄武岩独特的遥感光谱特征常常被错误地解译为橄榄石富集所致。”李春来说。

　　研究团队的进一步分析显示，月表其他被认为是晚期玄武岩覆盖的区域与嫦娥五号着陆区有着相似的光谱学和地球化学特征。这说明，它们可能具有与嫦娥五号样品相似的岩石矿物学组成，都应是以富铁的高钙辉石为主。

　　李春来表示，这项研究对回答月球晚期玄武岩物质组成的问题，深化对月球热演化历史，特别是月球晚期火山活动特点的认识具有重要意义。(记者陆成宽)

(责编：赵竹青、陈键)
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