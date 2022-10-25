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暗夜星空有了法律保护

2022年10月25日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：暗夜星空有了法律保护

　　近日，记者从《海西蒙古族藏族自治州冷湖天文观测环境保护条例》(以下简称《条例》)新闻发布会获悉，为保护冷湖赛什腾山天文观测基地及周边的天文观测夜间光环境，《条例》将于2023年1月1日起正式实施。《条例》是我国首部光学天文观测环境保护条例，也是首部关于暗夜星空保护的地方性法规，属于新兴领域立法和特色精细立法，为国内首创。

　　“优质的光学天文观测台址是极其宝贵的国家战略性稀缺资源，优质的暗夜星空和达到国际一流天文观测条件的净空资源是青海海西州在山水林田湖草沙冰之外急需重点保护的特色优质资源。所以，通过立法的形式保护冷湖地区的天文观测环境非常有必要。”青海省海西州人大常委会党组书记、主任才让太说。

　　据悉，《条例》共22条，包括立法目的和依据、区域划定、适用范围、设施管理、部门职责、法律责任、罚则等内容。《条例》将冷湖天文观测环境区域划分为暗夜保护核心区和暗夜保护缓冲区，重点是保护夜间光学观测环境，并没有“一刀切”地限制保护区域内的正常生产生活。

　　海西州人大常委会副主任赵秀丽表示，《条例》的颁布实施将充分释放地方性法规“小快灵”、以“小切口”解决“大问题”的法律功效，将有力助推和保障国家天文科学装置的设置及天文观测事业的发展。(记者张蕴)

(责编：赵竹青、陈键)
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