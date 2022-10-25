原标题：三季度经济恢复向好 生产需求持续改善

国家统计局昨天发布了最新一期经济数据，今年前三季度我国国内生产总值(GDP)870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。数据显示，我国三季度经济恢复向好，明显好于二季度，生产需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，总体运行在合理区间。

初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。从环比看，经调整季节因素后，三季度GDP环比增长3.9%。分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示，我国经济运行持续恢复，三季度增速企稳回升，经济总体呈现恢复向好态势。

三大需求持续回升

恢复发展后劲增强

赵同录分析，在稳增长促消费政策支持下，我国消费需求总体延续恢复态势，对经济发展的基础性作用逐步巩固。前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为41.3%，拉动GDP增长1.2个百分点。其中，三季度最终消费支出对经济增长贡献率为52.4%，拉动GDP增长2.1个百分点。

随着稳经济一揽子政策和接续政策效能不断释放，我国投资也平稳增长，重大项目建设加快推进，有效投资规模持续扩大，对经济恢复的关键作用增强。前三季度，资本形成总额对经济增长贡献率为26.7%，拉动GDP增长0.8个百分点。其中，三季度资本形成总额对经济增长贡献率为20.2%，拉动GDP增长0.8个百分点。

面对复杂严峻的国际环境，我国一系列稳外贸稳外资政策举措加力提效，外贸呈现较强发展韧性，净出口较快增长，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。前三季度，货物和服务净出口对经济增长贡献率为32.0%，拉动GDP增长1.0个百分点。其中，三季度货物和服务净出口对经济增长贡献率为27.4%，拉动GDP增长1.1个百分点。

工业生产明显回升

汽车制造业增加值同比增长25.4%

随着稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，我国工业生产在第三季度克服疫情散发多发、极端高温天气等不利因素影响，呈现积极恢复、持续改善态势。国家统计局工业统计司副司长江源介绍，三季度，我国工业产业链供应链稳定恢复，全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，较二季度回升4.1个百分点。

值得一提的是，我国汽车制造业快速恢复。随着汽车产业链供应链快速修复，第三季度我国汽车制造业产能利用率达到75.7%，环比回升6.6个百分点，增加值同比由二季度下降7.6%转为大幅增长25.4%，对工业经济拉动作用显著。汽车产量由二季度同比下降8.5%转为增长31.4%。

居民收入平稳增长

三季度就业形势有所好转

昨天发布的数据显示，前三季度，我国居民人均可支配收入27650元，同比名义增长5.3%；扣除价格因素实际增长3.2%，比上半年加快0.2个百分点。

按常住地分，城镇居民人均可支配收入37482元，同比名义增长4.3%，实际增长2.3%；农村居民人均可支配收入14600元，同比名义增长6.4%，实际增长4.3%。

国家统计局住户调查司司长方晓丹表示，全国居民收入增速相比上半年稳步回升，在稳就业保民生一系列政策作用下，居民收入增长与经济增长基本同步。其中，助企纾困力度持续加大，着力保市场主体，就业形势总体稳定，工资性收入继续保持增长。分城乡看，城镇居民人均工资性收入增长4.2%，农村居民人均工资性收入增长5.9%。据全国农民工监测调查，三季度末外出务工农村劳动力规模18270万人，与上年同期规模基本持平；外出务工劳动力月均收入4586元，比上年同期增长3.0%。

此外，前三季度全国城镇调查失业率平均为5.6%，其中三季度平均为5.4%，比二季度下降0.4个百分点。国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍表示，今年以来疫情散发多发对就业产生了一定冲击，全国城镇调查失业率有所波动。在高效统筹疫情防控和经济社会发展，以及各项稳增长稳就业政策加力落实下，三季度就业形势有所好转，重点群体就业得到有力保障，就业形势总体稳定。（记者 张钦）

(责编：赵竹青、陈键)

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