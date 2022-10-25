原标题：1-9月中国汽车制造业工业增加值实现较快增长

中国汽车工业协会24日披露，2022年1-9月汽车制造业工业增加值实现较快增长。

2022年1-9月，中国汽车制造业工业增加值同比增长6.9%，比1-8月提升2.4个百分点，高于同期制造业3.7个百分点。

资料图为福建福州，福建奔驰汽车有限公司生产的商务车。（无人机照片） 中新社记者 王东明 摄

2022年9月，中国汽车制造业工业增加值同比增长23.7%，高于同期全国规模以上工业增加值17.4个百分点，对工业经济拉动作用显著。

此外，2022年9月，中国汽车类零售额为4213亿元(人民币，下同)，同比增长14.2%，增速高于同期全国社会消费品零售总额11.7个百分点，占全社会消费品零售总额的11.2%。

2022年1-9月，中国汽车类零售额33174亿元，同比增长0.4%，增速由负转正，占全社会消费品零售总额的10.4%。

与此同时，2022年1-9月，中国汽车制造业固定资产投资快速增长。

中国汽车工业协会表示，今年以来，各地区各部门积极发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，认真用好政策性开发性金融工具和地方专项债，有力推进项目尽快落地实施，加快形成实物工作量，发挥投资关键作用。

2022年1-9月，中国汽车制造业固定资产投资同比增长12.7%，高于制造业固定资产投资2.6个百分点，高于全国固定资产投资6.8个百分点。(记者 闫晓虹)

(责编：赵竹青、陈键)

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