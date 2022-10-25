人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

“2022数字空间绿色低碳行动”启动首批“轮值单位”召集

2022年10月25日08:42 | 来源：中国互联网发展基金会
小字号

　　近日，中国互联网发展基金会（以下简称：中国网基会）联合中华环保联合会等单位共同发起“2022数字空间绿色低碳行动”,并启动首批“轮值单位”召集，积极推动落实“数字空间绿色低碳行动倡议”，汇集多方智慧，发挥产业力量，深入探索数字化助力实现“双碳”路径，大力推动数字化绿色化协同转型发展。

　　2021年9月，在四川省成都市召开的首届数字碳中和高峰论坛上，中国网基会联合中华环保联合会等百家机构、企业、媒体发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》，凝聚行业共识、汇聚资源优势、助力生态文明建设。会后，各单位、企业积极响应数字空间绿色低碳行动,不断探索绿色低碳高质量发展路径，取得了良好的效果。

　　为进一步推动数字空间绿色低碳行动开展，落实《数字空间绿色低碳行动倡议书》内容，中国网基会联合相关单位共同发起 “2022数字空间绿色低碳行动”，并启动“轮值单位”召集工作。

　　“‘2022数字空间绿色低碳行动’轮值单位”，需充分发挥互联网行业资源优势，通过“轮值单位带头+行业带动”双轮驱动，主动唱响数字空间绿色发展主旋律、开创数字平台助推生态文明新境界、塑造数字技术赋能低碳转型新动力、打造数字经济绿色发展新引擎、引领数字生活绿色低碳新风尚等方向工作落地。

　　一是唱响数字空间绿色发展主旋律，将聚焦数字化传播方式，响应国家政策号召，以线上活动、融媒体传播为主要手段、新媒体平台为主要渠道，构建绿色低碳数字空间声量场，引导社会组织、广大民众提升对绿色低碳发展的认知度及关注度。

　　二是开创数字平台助推生态文明新境界，将注重数字平台建设，依托“轮值单位”搭建数字碳中和公益平台，赋能千行百业“双碳”目标的实现，并联通产业上下游拓展个人、企业、政府端应用，实现平台数据要素的流通、提高资源利用效率。

　　三是塑造数字技术赋能低碳转型新动力，将聚焦推动数字化绿色技术研发，集中力量实现“推动碳减排的数字化新标准”制定、“双化”相关技术攻关、专利技术选拔、推广等，提升各领域整体减排效果。

　　四是打造数字经济绿色发展新引擎，将关注各产业细分领域对数字化技术的实践应用，着重释放互联网产业的数字化基础优势，以数字经济驱动低碳转型新跨越，推动产业数字化绿色化协同转型发展，增强各行业绿色低碳发展新动力。

　　五是引领数字生活绿色低碳新风尚”，将聚焦绿色理念培育，通过数字化手段带动公众生活减碳，推动形成数字化绿色生活方式，引导公众共享共建绿色低碳生活。

　　现诚挚邀请致力于绿色低碳高质量发展的相关机构、企业积极申报。申报机构、企业可根据五大方向的不同目标，选填申报材料，重点介绍在产业协同、学术研究、技术研发、平台搭建、信息传播等方面的前期实践案例和相关资源能力。

　　申报材料请于2022年11月10日前发送至项目组邮箱：xiangm@cidf.net，联系人：任女士010-59997615。申报资料需确保内容真实准确、有据可查。

　　点击下载报名表

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“三秋”生产进入关键期 全国秋粮已收获11.05亿亩
　　人民网北京10月25日电 （记者李栋）眼下，“三秋”生产进入关键期。据农业农村部最新农情调度，截至10月23日，全国秋粮已收获11.05亿亩、完成84.6%，进度同比快2.7个百分点。…
《财米油盐》| 万亿市场“说明书”来了，帮你读懂共享经济
　　骑着共享单车，撑着共享雨伞，用着共享充电宝，走进共享办公室……随着我国共享经济驶入发展快车道，这种利用闲置资源，为供需双方降低成本、提高效率的新型消费理念已越来越深入人心。 数据显示，2021年我国共享经济市场交易规模已经达到了36881亿元，同比增长约9.2%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部