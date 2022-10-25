近日，中国互联网发展基金会（以下简称：中国网基会）联合中华环保联合会等单位共同发起“2022数字空间绿色低碳行动”,并启动首批“轮值单位”召集，积极推动落实“数字空间绿色低碳行动倡议”，汇集多方智慧，发挥产业力量，深入探索数字化助力实现“双碳”路径，大力推动数字化绿色化协同转型发展。

2021年9月，在四川省成都市召开的首届数字碳中和高峰论坛上，中国网基会联合中华环保联合会等百家机构、企业、媒体发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》，凝聚行业共识、汇聚资源优势、助力生态文明建设。会后，各单位、企业积极响应数字空间绿色低碳行动,不断探索绿色低碳高质量发展路径，取得了良好的效果。

为进一步推动数字空间绿色低碳行动开展，落实《数字空间绿色低碳行动倡议书》内容，中国网基会联合相关单位共同发起 “2022数字空间绿色低碳行动”，并启动“轮值单位”召集工作。

“‘2022数字空间绿色低碳行动’轮值单位”，需充分发挥互联网行业资源优势，通过“轮值单位带头+行业带动”双轮驱动，主动唱响数字空间绿色发展主旋律、开创数字平台助推生态文明新境界、塑造数字技术赋能低碳转型新动力、打造数字经济绿色发展新引擎、引领数字生活绿色低碳新风尚等方向工作落地。

一是唱响数字空间绿色发展主旋律，将聚焦数字化传播方式，响应国家政策号召，以线上活动、融媒体传播为主要手段、新媒体平台为主要渠道，构建绿色低碳数字空间声量场，引导社会组织、广大民众提升对绿色低碳发展的认知度及关注度。

二是开创数字平台助推生态文明新境界，将注重数字平台建设，依托“轮值单位”搭建数字碳中和公益平台，赋能千行百业“双碳”目标的实现，并联通产业上下游拓展个人、企业、政府端应用，实现平台数据要素的流通、提高资源利用效率。

三是塑造数字技术赋能低碳转型新动力，将聚焦推动数字化绿色技术研发，集中力量实现“推动碳减排的数字化新标准”制定、“双化”相关技术攻关、专利技术选拔、推广等，提升各领域整体减排效果。

四是打造数字经济绿色发展新引擎，将关注各产业细分领域对数字化技术的实践应用，着重释放互联网产业的数字化基础优势，以数字经济驱动低碳转型新跨越，推动产业数字化绿色化协同转型发展，增强各行业绿色低碳发展新动力。

五是“引领数字生活绿色低碳新风尚”，将聚焦绿色理念培育，通过数字化手段带动公众生活减碳，推动形成数字化绿色生活方式，引导公众共享共建绿色低碳生活。

现诚挚邀请致力于绿色低碳高质量发展的相关机构、企业积极申报。申报机构、企业可根据五大方向的不同目标，选填申报材料，重点介绍在产业协同、学术研究、技术研发、平台搭建、信息传播等方面的前期实践案例和相关资源能力。

申报材料请于2022年11月10日前发送至项目组邮箱：xiangm@cidf.net，联系人：任女士010-59997615。申报资料需确保内容真实准确、有据可查。

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(责编：王仁宏、陈键)

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