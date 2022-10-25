前9月我国累计发电装机容量约24.8亿千瓦 同比增长8.1%
2022年10月25日13:41 | 来源：人民网
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人民网北京10月25日电 （记者杨曦）国家能源局日前发布1-9月份全国电力工业统计数据。数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.9%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长28.8%。
1-9月份，全国发电设备累计平均利用2799小时，比上年同期减少87小时。其中，火电3295小时，比上年同期减少49小时；核电5576小时，比上年同期减少267小时；风电1616小时，比上年同期减少24小时。
1-9月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3926亿元，同比增长25.1%。其中，太阳能发电1328亿元，同比增长352.6%。电网工程完成投资3154亿元，同比增长9.1%。
图片来源：国家能源局官网
(责编：杨曦、高雷)
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