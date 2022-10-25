京东11.11预售全面开启
近日，以“给生活多点实在”为主题的京东11.11预售已全面开启。京东家电携手海尔、美的、西门子、索尼、TCL、海信、博世、华帝等国内外知名品牌，推出海量家电好货与钜惠福利，旨在以更实在的价格、更实在的商品和更实在的服务，为想要焕新生活的用户提供多元品质选择。
为了带给消费者实实在在的焕新体验，京东家电将推出大牌直降立减20%促销活动，如零嵌冰箱、洗烘套装、新风空调、游戏电视等中高端产品，在日常到手价的基础上直接降价20%，部分商品甚至高达40%。京东家电还推出海量“抄底价”货品，部分商品直达30天最低价，不仅价格实惠“不怕比价”、品质有保障，同时品类丰富、货源也十分充足，能尽情满足用户家电选购需求，让消费者以实惠价格买到高品质且多元的家电产品。
为帮助消费者发挥老旧家电更高价值，物尽其用，本次11.11，京东家电持续推出跨品类以旧换新服务，闲置的旧手机、旧电脑都可以换新空调、新电视等更多家电，享受以旧换新再减300元起、跨品类多件换新再返50元，为消费者带来更便捷、更省钱的家电换新体验。另外在大牌直降立减20%、PLUS千元超级补贴、成套买再享折上折等海量家电商品优惠基础上，也可使用以旧换新服务，叠加减免更多优惠。
京东家电还在京东APP端调整预约送货日历，大家电预约配送时长由40天升级到90天，满足用户先享受价格，再预约收货的特定需求。预约送货服务还支持消费者二次修改预约上门送货时间，便于用户根据实际情况提前或者延后送达，为家装用户提供更富裕的家电选购时间，实实在在帮助用户提升购物体验。
值得一提的是，预售期间京东家电还将邀请老板、创维、美的、添可等品牌代表进行现场直播，为消费者解答有关产品的疑问并给消费者赠送满减优惠券。
目前京东家电11.11预售正在火热进行中。为了让消费者获得更实在的家电购物体验，全国超1.5万家线下专卖店也已同步开启万店同庆活动，来京东家电专卖店消费可抽免单大奖，最高免单5000元，以旧换新双倍折价，最高补贴1000元，还有套购赠品等多项福利权益。除以上活动外，更有1分钱预定享超值权益、好货提前抢等福利。10月31日晚8点，还有每满299减50跨店满减、PLUS专享千元超级补贴。此外，31日晚8点即可支付尾款，不用熬夜就能买到心仪的家电。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 跨境融资宏观审慎调节参数上调至1.25 专家：进一步释放稳汇率信号
- 人民网北京10月25日电 （黄盛）今日，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇管理局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。 对此，有业内人士表示，企业跨境融资宏观审慎调节参数，主要影响境内企业跨境融资行为。…
相关新闻
- 评论
- 关注