原标题：大牌直降立减20%京东家电以行动诠释“11.11好货、好价、好实在”

近日，以“给生活多点实在”为主题的京东11.11预售已全面开启。京东家电携手海尔、美的、西门子、索尼、TCL、海信、博世、华帝等国内外知名品牌，推出海量家电好货与钜惠福利，旨在以更实在的价格、更实在的商品和更实在的服务，为想要焕新生活的用户提供多元品质选择。

为了带给消费者实实在在的焕新体验，京东家电将推出大牌直降立减20%促销活动，如零嵌冰箱、洗烘套装、新风空调、游戏电视等中高端产品，在日常到手价的基础上直接降价20%，部分商品甚至高达40%。京东家电还推出海量“抄底价”货品，部分商品直达30天最低价，不仅价格实惠“不怕比价”、品质有保障，同时品类丰富、货源也十分充足，能尽情满足用户家电选购需求，让消费者以实惠价格买到高品质且多元的家电产品。

为帮助消费者发挥老旧家电更高价值，物尽其用，本次11.11，京东家电持续推出跨品类以旧换新服务，闲置的旧手机、旧电脑都可以换新空调、新电视等更多家电，享受以旧换新再减300元起、跨品类多件换新再返50元，为消费者带来更便捷、更省钱的家电换新体验。另外在大牌直降立减20%、PLUS千元超级补贴、成套买再享折上折等海量家电商品优惠基础上，也可使用以旧换新服务，叠加减免更多优惠。

京东家电还在京东APP端调整预约送货日历，大家电预约配送时长由40天升级到90天，满足用户先享受价格，再预约收货的特定需求。预约送货服务还支持消费者二次修改预约上门送货时间，便于用户根据实际情况提前或者延后送达，为家装用户提供更富裕的家电选购时间，实实在在帮助用户提升购物体验。

值得一提的是，预售期间京东家电还将邀请老板、创维、美的、添可等品牌代表进行现场直播，为消费者解答有关产品的疑问并给消费者赠送满减优惠券。

目前京东家电11.11预售正在火热进行中。为了让消费者获得更实在的家电购物体验，全国超1.5万家线下专卖店也已同步开启万店同庆活动，来京东家电专卖店消费可抽免单大奖，最高免单5000元，以旧换新双倍折价，最高补贴1000元，还有套购赠品等多项福利权益。除以上活动外，更有1分钱预定享超值权益、好货提前抢等福利。10月31日晚8点，还有每满299减50跨店满减、PLUS专享千元超级补贴。此外，31日晚8点即可支付尾款，不用熬夜就能买到心仪的家电。

(责编：曹淼、李源)

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