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前三季度中央企业累计实现营业收入29万亿元

2022年10月26日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （黄盛）据国务院国资委消息，今年前三季度，中央企业累计实现营业收入29万亿元，同比增长10.9%；累计实现利润总额2.1万亿元，同比增长5.7%，增速比1-8月回升0.7个百分点，总体生产经营平稳有序，经济效益稳步增长，运行处于合理区间。

具体来看，9月当月中央企业实现利润总额2367.8亿元，同比增长11.4%；累计实现净利润1.6万亿元，同比增长4.7%，增速比1-8月回升1个百分点，9月当月实现净利润1805.4亿元，同比增长13.8%，扭转了7月、8月效益下行态势。

国务院国资委表示，中央企业运行质量持续提升：一是研发投入快速增长，前三季度中央企业研发经费投入同比增长17.5%，研发经费投入强度同比提高0.12个百分点；二是经营效率稳中有升，前三季度中央企业年化全员劳动生产率75.5万元/人，同比增长10.2%；营业收入利润率7.2%，总体保持在较高水平；三是降本节支成效显现，前三季度中央企业百元营业收入支付的成本费用93.9元，同比下降0.3元，在营业收入增速超过10%的同时，销售费用、管理费用、财务费用均实现同比下降；四是偿债能力保持稳定，9月末中央企业整体资产负债率64.8%，环比下降0.2个百分点。

此外值得关注的是，中央企业加大基础保障行业固定资产投资力度，前三季度石油石化、电网、火电、通信等行业固定资产投资合计1.3万亿元，是中央企业扩大有效投资的主力军。9月当月中央企业完成固定资产投资3185.6亿元，月度投资规模连续五个月同比增长。

(责编：申佳平、高雷)
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