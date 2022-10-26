原标题：浦发银行正式成为气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的支持机构

近日，浦发银行正式成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持机构。未来，浦发银行将对标国际先进经验，以绿色银行建设为抓手，不断提升气候与环境相关风险识别管理能力，根据监管要求和TCFD框架建议不断完善信息披露内容。

为应对气候相关风险在信息披露上的严重不足，金融稳定理事会（Financial Stability Board，简称FSB）于2015年组建了气候变化相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，简称TCFD）。TCFD成立的目标是通过制定统一的气候变化相关财务信息披露框架，促使信息更加公开透明，以便了解金融系统对于气候变化的风险敞口。TCFD的气候变化风险管理披露准则受到了国际金融市场参与者高度重视和广泛关注，截至目前，在全球范围内有101个国家和地区的3900多个机构成为TCFD支持机构。

据悉，成为TCFD支持机构是浦发银行在金融机构环境信息披露方向的又一探索，也进一步促进其在信息披露领域与国际接轨。

浦发银行早在2006年就开启绿色金融国际合作，先后与法国开发署、国际金融公司、亚洲开发银行、世界银行等四大国际机构在新能源、节能减排、建设节能等领域开展合作。多年来，浦发银行持续深耕绿色金融业务创新，积极构建与国际接轨的ESG组织架构，践行绿色可持续发展。形成了一套机制有保障、资源有倾斜、产品有体系，以集团协同、科技赋能为助力的绿色金融业务体系。截至2022年9月末，浦发银行绿色信贷余额近4000亿元，稳居股份制银行前列。

浦发银行相关业务负责人表示，未来，浦发银行将进一步落实监管机构要求，参考TCFD披露框架，制定应对环境与气候变化风险的行动计划，加强环境与气候变化风险识别和管理能力建设，从治理、战略、风险管理、指标和目标等方面不断丰富信息披露内容，通过自身实践与利益相关方凝聚共识。

(责编：董童、李源)

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