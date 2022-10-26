人民网北京10月26日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，近日国务院办公厅发布第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提出，督促产能过度下降的省份及时增养能繁母猪，确保全国能繁母猪存栏量稳定在4100万头以上。

方案要求稳定生猪产能，防范生猪生产和猪肉价格出现大的波动。压实生猪产能分级调控责任，督促产能过度下降的省份及时增养能繁母猪，重点排查并纠正以用地、环保等名义关停合法运营养殖场的行为，确保全国能繁母猪存栏量稳定在4100万头以上。加强政府猪肉储备调节，切实做好猪肉市场保供稳价工作。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经