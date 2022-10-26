人民网北京10月26日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，截至10月25日，作为国家“西电东送”主力电源点，华能澜沧江云南段风光水储多能互补基地累计发电量突破10000亿千瓦时，创历史新高，相当于减少标准煤消耗约3.1亿吨，减少二氧化碳排放量约7.8亿吨。

据了解，该基地涵盖水电、风电、光伏、储能，总装机超2400万千瓦。其中水电装机2296万千瓦，是世界上长度最长、梯级最完整的全流域开发范例。该基地先后建造了小湾、糯扎渡、黄登等10座大中型梯级水电站，已投产风电和光伏项目15个，源源不断的清洁电能持续为粤港澳大湾区高质量发展赋能。

今年4月，云南省政府印发的《关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》明确，以州、市行政区域为单元，充分发挥大型水电与光伏互补调节作用，重点支持金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域、金沙江中游、澜沧江金沙江上游“风光水储”和曲靖“风光火储”等6个多能互补基地，争取3年时间全面开工并基本建成。

据介绍，目前，中国华能正在澜沧江流域打造西藏澜沧江清洁能源基地、澜沧江云南段风光水储多能互补基地、滇东风光煤电一体化清洁能源基地“三大基地”，形成“跨流域、走出去、大中小并举、水火风光互补、国内外协同”的发展格局。