10月26日，上海银行发布2022年第三季度报告。报告显示，2022年1-9月，上海银行实现营业收入416.73亿元，其中利息净收入293.80亿元，同比增长1.71%。实现归属于母公司股东的净利润171.67亿元，同比增长3.14%。

上海银行聚焦主责主业，加快重点领域信贷投放，持续优化信贷结构；坚持“存款立行”，加强客户拓展，强化产品和交易驱动，带动存款稳健增长。2022年9月末，资产总额28,821.83亿元，较上年末增长8.63%。客户贷款和垫款总额12,944.25亿元，较上年末增长5.78%，占资产总额比重44.91%。存款总额15,918.93亿元，较上年末增长9.75%，占负债总额比重59.73%，较上年末提高0.47个百分点。

报告显示，2022年9月末，上海银行不良贷款率1.25%，与上年末持平；拨备覆盖率302.79%，较上年末提高1.66个百分点；贷款拨备率3.78%，较上年末提高0.02个百分点，风险拨备水平充足。2022年9月末，该行资本充足率12.87%，一级资本充足率9.81%，核心一级资本充足率8.86%，均符合监管要求。

支持复工复产，助力实体经济复苏。2022年9月末，上海银行公司客户26.97万户，较上年末增长4.48%；人民币公司存款余额10,741.57亿元，较上年末增长11.20%；人民币公司贷款和垫款余额7,114.72亿元，较上年末增长4.85%。2022年1-9月，普惠型贷款投放同比增长70.25%；2022年9月末绿色贷款余额较上年末增长100.15%；2022年9月末，科技型企业贷款余额较上年末增长19.88%；制造业贷款余额较上年末增长22.77%，增速超过公司贷款总体增速；2022年3月末线上供应链金融信贷余额较上年末增长37.21%，线上占比较上年末提高近9个百分点；2022年1-9月“上银智汇+”国际结算系统线上交易笔数同比增长69.65%，年活跃客户数同比增长98%；承销业务规模1,505.77亿元。上海银行设立1000亿元专项投融资额度，对符合条件企业“应贷尽贷、应放尽放、应投尽投”；同时，推出无还本续贷、延期支付利息、减费让利等多项措施，为中小微企业降费优惠超过4000万元，为企业减免支付手续费超过1600万元，减免租金近1000万元。

在聚焦价值创造，提升金市同业与理财业务综合竞争力方面，报告期末，该行债券资产规模较上年末增长9.65%，2022年1-9月代客业务收入同比增长28.26%。报告期末，重点客户平均产品合作数较上年末增长6.66%，带动同业结算性存款日均规模较上年末增长25.01%。报告期末，资产托管业务规模25,927.84亿元，较上年末增长4.66%，其中保险及公募托管规模分别较上年末增长20.59%和17.90%。报告期末，理财产品存续规模4,537.94亿元，较上年末增长5.84%；个人理财客户数69.92万户，较上年末增长1.05%。2022年1-9月，为客户实现收益128.51亿元，同比增长22.99%。

围绕居民金融需求，深耕零售业务发展。2022年9月末，上海银行零售客户2,034.60万户，较上年末增长4.57%；管理零售客户综合资产（AUM）9,717.46亿元，较上年末增长7.80%；人民币个人存款余额4,407.33亿元，较上年末增长15.86%，个人存款付息率2.47%，较上年末下降5个基点；人民币个人贷款和垫款余额3,941.19亿元，较上年末增长1.58%。

报告期末，该行养老金客户160.55万户，始终保持上海地区存量客户第一；养老金客户AUM 4,533.32亿元，较上年末增长8.81%。报告期末，管理月日均AUM 30万元及以上客户数和AUM分别为78.98万户、8,169.74亿元，较上年末增长8.83%、8.49%，较6月末分别增长2.39万户、270.01亿元。

报告期末，住房按揭贷款余额1,631.47亿元，较上年末增长4.53%；2022年1-9月新能源汽车消费贷款投放金额同比增长314.18%，报告期末新能源汽车消费贷款余额较上年末增长175.80%；2022年1-9月信用卡交易额1,053.97亿元，报告期末信用卡贷款余额389.06亿元，较6月末增长3.19%。

在提升数字化水平方面，上海银行围绕“全面融合、科技引领”金融科技战略，深化科技业务融合工作机制，形成“科技+业务+数据”三驾马车协同拉动金融科技建设的新格局。

(责编：曹淼、李源)

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