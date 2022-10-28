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三季度中国市场对外资依然保持较强吸引力

2022年10月28日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京10月27日电  （记者潘洁、谢希瑶）中国贸促会27日发布今年第三季度外资营商环境调研报告。报告显示，三季度，中国市场对外资依然保持较强吸引力，近八成外资企业维持了现有生产业务规模。长三角和珠三角地区是吸引外商投资的主要区域。

　　“外资企业持续看好中国市场，对中国营商环境和宏观经济政策总体评价良好。”中国贸促会新闻发言人孙晓在中国贸促会当天举行的例行新闻发布会上说，近九成外资企业对获取经营场所、市场准入和纳税评价“较满意”以上；近九成外资企业对保产业链供应链稳定政策、《鼓励外商投资产业目录》实施情况、积极的财政政策和减税降费政策满意度较高。

　　孙晓说，第三季度外资企业对市场准入、促进市场竞争、获取经营场所和获取金融服务的满意度评价，分别比第二季度增加1.99、1.84、1.52和1.43个百分点。从外资企业在中国的投资金额、投资结构和对经济建设的参与程度可以看出，中国的营商环境具有较强吸引力。

　　商务部数据显示，今年1至9月，全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月28日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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