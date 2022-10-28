本报北京10月27日电 （记者罗珊珊）27日，记者从商务部获悉：1—9月，全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%。

从行业看，服务业实际使用外资金额7414.3亿元人民币，增长6.7%。高技术产业实际使用外资增长32.3%，其中高技术制造业增长48.6%，高技术服务业增长27.9%。

从来源地看，德国、韩国、日本、英国实际对华投资分别增长114.3%、90.7%、39.5%和22.3%。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长13.3%、34.8%和33%。

对外投资合作方面，1—9月，我国对外非金融类直接投资5671.9亿元人民币，同比增长8.5%。其中，流向租赁和商务服务业293.2亿美元，同比增长26.7%；流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资也呈增长态势。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资156.5亿美元，同比增长5.2%，占同期总额的18.2%。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经