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4项两化融合国家标准发布

有效实现产业链数字化协同的企业比例约13%

2022年10月28日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月27日电  （记者韩鑫）记者从工信部获悉：近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2022年第13号中国国家标准公告，批准《信息化和工业化融合数字化转型价值效益参考模型》《信息化和工业化融合管理体系供应链数字化管理指南》等4项两化融合国家标准正式发布。

　　据测算，我国两化融合发展指数较2015年提升28个百分点，全国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率5年内分别增加6.7、13.2和11个百分点，有效实现产业链数字化协同的企业比例约13%，制造业重点行业产业链供应链应对不确定性风险的能力显著增强，两化融合已步入强化应用、加速创新、引领变革的深层次发展阶段。

　　据悉，下一步，工信部将指导相关单位，服务好企业不断增长的数字化转型需求，推动两化深度融合，加快新型工业化发展步伐。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月28日 07 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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