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全国碳市场累计成交额达85.8亿元

去年单位GDP二氧化碳排放同比降低3.8%

2022年10月28日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月27日电  （记者刘温馨）生态环境部27日发布《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，经初步核算，2021年全国单位GDP二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累计下降50.8%，非化石能源占一次性能源消费比重达到16.6%，风电、太阳能发电总装机容量达到6.35亿千瓦，单位GDP煤炭消耗显著降低，森林覆盖率和蓄积量连续30年实现“双增长”。

　　《报告》指出，2021年以来，中国积极落实《巴黎协定》，进一步提高国家自主贡献力度，围绕碳达峰碳中和目标，有力有序有效推进各项重点工作，取得显著成效。中国已建立起碳达峰碳中和“1+N”政策体系，制定中长期温室气体排放控制战略，推进全国碳排放权交易市场建设，编制实施国家适应气候变化战略。

　　2021年7月，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。截至2022年10月21日，全国碳市场碳排放配额累计成交量达1.96亿吨，累计成交额达85.8亿元，市场运行总体平稳有序。

　　生态环境部应对气候变化司司长李高介绍，总的来看，经过第一个履约周期的建设和运行，全国碳市场已经建立起基本的框架制度，打通了各关键流程环节，初步发挥了碳价发现机制作用，有效提升了企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的意识和能力，实现了预期目标。

　　李高说，下一步，生态环境部将重点从五个方面扎实推进全国碳市场建设。一是健全全国碳市场法律法规和政策体系。二是强化数据质量管理。三是进一步强化市场功能。四是进一步完善国家自愿减排交易机制，研究制定相关的交易管理办法和配套制度规范。五是加强市场主体能力建设。

　　《报告》还阐述了中方关于即将举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）的基本立场和主张。《报告》指出，COP27将是气候多边进程的重要会议。中方愿全力支持COP27主席国埃及举办一届成功的缔约方会议，期待与各方一道将COP27打造成为以“落实”为主题，以适应和资金为成果亮点的一次大会。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月28日 07 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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