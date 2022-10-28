本报记者 黄晓慧

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十几年来，中国科学院上海光学精密机械研究所80后研究员王文涛孜孜追“光”。他和团队成功研制出稳定的台式化激光电子加速器，捕获到自由电子激光。借助这些“光”，科研人员能够看清微观世界，这项技术也将在更多研究领域发挥作用。

2004年，美法英等国科学家在实验中取得激光尾波场电子加速的重大突破，成果被冠以“梦之束”的名号，登上《自然》封面。此后，利用激光尾波场加速器驱动的小型化自由电子激光，特别是X射线波段的自由电子激光，便成为该领域科学家共同追求的前沿。

2021年，中国科学院上海光学精密机械研究所（以下简称中科院上海光机所）80后研究员王文涛和平均年龄不到35岁的团队，一起将“梦之束”变成“现实之光”，在国际上率先完成台式化自由电子激光原理的实验验证，相关研究成果登上了《自然》封面，并被评价为“自2004年‘梦之束’以来又一里程碑式的成果”，让我国成为小型化自由电子激光研制国际竞争中的领跑者。

从30岁到42岁，王文涛一直专注于一件事，让梦想照进现实。今年，他被评为上海“最美科技工作者”。

追逐“梦之束”，实现从实验到仪器的转变

自从王文涛和团队成功研制出稳定的台式化激光电子加速器，实现了科学原理从实验到仪器最关键的转变，发论文、申获发明专利，“中科院青促会优秀会员”“中国光学十大进展”“中科院年度创新人物”等各类荣誉纷至沓来。

长年“窝”在实验室的王文涛和此前默默无闻的团队开始走向公众，面对媒体。他总是略显局促和腼腆：“我的求学经历没什么特别的，还是讲讲‘梦之束’吧。你们看过尾波冲浪运动吗？”

艇船飞速前进，在船尾掀起一波一波的浪，运动员跟在船尾踏上浪，速度也被带起来。强激光在气体中也能激发波浪，我们称之为尾波，电子束就像运动员，可以被尾波捕获，随着激光往前跑，在非常短的距离内“跑”到接近光速。电子束变速跑中能“甩”出又快又亮的光，科研人员借这些光看清肉眼看不到的微观世界。这就是激光尾波加速技术，能将体积庞大的电子加速器，从公里量级缩短到厘米量级……

为了让大家听懂科学前沿知识，王文涛在演讲中插播了一段运动员尾波冲浪的视频，试图生动形象地解释令他着迷的光的世界。

曾经，王文涛觉得“梦之束”遥不可及。2003年，他从中山大学毕业后被保送到中科院上海光机所硕博连读。整个博士期间，他都在研究激光和稠密等离子体作用，“这是激光跟固体作用，而‘梦之束’是激光跟气体作用，两个方向差别比较大”。

2011年起，上海光机所强场激光物理国家重点实验室布局激光尾场加速研究，并申请了国家重大仪器项目，加入国际科研前沿较量，留所工作的王文涛被选为研制团队骨干、实验带头人。然而，追逐“梦之束”道阻且长，国际上诸多先进实验室潜心多年都没有太大收获，行内人都知道这个领域出成果难、发论文难，有人劝王文涛再想想。

但王文涛欣然扛下重担，“团队需要一个熟悉各项仪器设备的人，我就是那块砖，哪有需要往哪搬。”这意味着，王文涛要从一个熟悉的科研领域转到一个全然陌生且高难度的领域，重新开始。

挑战前沿，屡次遭遇挫折推倒重来

项目初始，团队制定了一套经过严谨推算和充分论证的方案。团队中的大部分成员又拥有强激光装置和强场物理的研究经验，因此颇有信心。

然而，在理论上完全可行的方案，到了实验中却测不到最终的光信号，装置迟迟不能出光。“我们尝试了3年，每一套参数试验失败，我们都要推倒重来，重新调试设备再试，做了很多努力，但就是走不通、技术上实现不了。”王文涛说。

2017年，项目几乎停滞不前。那段时间，王文涛满脑子都是实验的事。在项目5年的结题期限临近之时，完全看不到“出路”，更拿不出像样的论文，一向乐观豁达的王文涛陷入沮丧和迷茫，他向项目负责人李儒新院士表达了想放弃的念头。

“我们在挑战世界前沿，向世界证明这个方案不可行，也是一种成功。”关键时刻，李儒新的话点醒了王文涛，另一个重要激励是，李儒新决定暂停实验，花费大半年时间全面升级实验室。

虽然3年的探索没有达到预期，但也并非一无所获。已有的尝试既提升了装置的稳定性，也优化了技术路线。2018年，实验室升级完毕。团队开始调整方向，尝试第五种方案。

耐得住寂寞，一心一意做科研

2019年1月11日凌晨，连续奋战10多个小时的团队成员打算回去休息，王文涛却有些不甘心，各项参数指标均优于以往的任何一次实验，感觉离“梦之束”很近了。

“要不再坚持半小时，如果还没有结果，咱们就撤。”在他的提议下，团队又再试了一遍。正是在这“多坚持”的半小时里，王文涛和团队终于看到了望眼欲穿的“梦之光”。

在实验室激光器运维人员杨晓骏眼中，王文涛中气十足的大嗓门和爽朗的笑声，像温暖的阳光，照进这个有机器噪声、经常黑漆漆的实验室里。

日光灯会影响实验中的激光捕捉，他们时不时要关灯，在黑暗中观测。激光产生过程中会有辐射，为了防辐射，他们曾拉来两个集装箱，后来嫌麻烦，索性用四面铅砖在一个角落里围出一间小黑屋，躲进里面观测装置出光。

追“光”的他们其实很少照到阳光。有人受不了选择离开，王文涛、杨晓骏、冯珂是这场科研耐力跑中选择继续前行的人。冯珂曾在博士毕业后到企业工作几个月，后来又放弃高薪回到实验室。“在这里可以一心一意只做科研。”冯珂说。

王文涛常言，在坐冷板凳时，眼里要有“光”，这光来自团队负责人的坚持，让大家坚信冷板凳可以坐热；来自团队伙伴的相互鼓励支持；来自自己的内心，经得住诱惑、耐得住寂寞。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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