丁怡婷

【现象】今年6月，西南油气田双鱼001—H6井钻井深度达9010米，创造国内陆上最深气井纪录；7月，我国最大超深凝析气田在塔里木盆地全面投入开发；8月，“深地一号”顺北油气田再添超深“千吨井”，钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口……今年以来，我国深层、超深层油气勘探开发取得一系列成果，为保障国家能源安全提供了重要支撑。

【点评】

在我国油气勘探开发实践中，一般认为埋深超过6000米的地层为深层，埋深超过8000米的地层为超深层。近年来，我国油气勘探开发形势总体向好。同时，随着中浅层油气勘探开发程度不断提高，油气发现难度越来越大。有赖于地质理论、工程技术的进步，如今深层、超深层已成为油气勘探开发的重要接替阵地。

当前，我国深层、超深层油气资源达671亿吨油当量，占全国油气资源总量的34%。以塔里木盆地为例，仅埋深在6000米至1万米的石油和天然气资源就分别占其总量的83.2%和63.9%，超深层油气资源总量约占全球的19%。尽管深层、超深层油气资源丰富、开发潜力巨大，但受埋深大、高温、高压、地质环境复杂等因素影响，勘探开发难度极大。

一方面，找油难。在埋深超过8000米的“地下珠峰”找油，好比站在珠穆朗玛峰顶，要看清雅鲁藏布江上的游船。勘探过程中，地震波在地层中的穿行距离通常超过1.5万米，能量会大幅衰减；遇到不同地质体衍生出的多种无用地震波，还会导致地震资料处理难度大、成像精度低。助力地下找油，技术突破至关重要。在中国石化顺北油气田，科研人员创新形成超深层储层立体成像技术和缝洞体精细雕刻技术，将断裂识别精度从30米提高至15米，相当于给地球深部做“CT扫描”。这些技术已经应用在顺北1.4万平方千米的地震资料处理中，有助于更好确认油气资源的位置。

另一方面，开采难。超深层的地质环境复杂、难钻地层多、钻井周期长，需要突破高强度套管、钻井液、完测工具等关键技术难题。我国油气企业经过多年探索，已经掌握超深层油气优快钻井技术，实现了由“打不成”到“打得快、打得准”的重大跨越。在顺北油气田，钻井周期由建设之初的350天缩短至150天，钻井准确度由过去的60%提高至90%；在西南油气田，一体化地质导向技术可以精细控制实时钻井轨迹，在地下近8000米处的储层中稳定高效穿行超过1公里。

挖掘油气地质理论、先进勘探技术、工程装备等领域的创新潜力，加大资金和政策扶持力度，相信我国深层、超深层油气勘探开发将再立新功、再创佳绩，为端牢能源饭碗注入强劲动能。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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