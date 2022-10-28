中国科学技术协会党组

党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，习近平总书记在党的二十大报告中对中国式现代化作出重要论述，鲜明指出：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”广大科技工作者要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

深刻理解和把握中国式现代化的中国特色

世界上既不存在定于一尊的现代化模式，也不存在放之四海而皆准的现代化标准。习近平总书记指出：“中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。”我们要深刻理解和把握中国式现代化的中国特色，将中国式现代化的丰富内涵和实践要求融入我国发展的各领域各方面各环节。

人口规模巨大的现代化。中国是世界上人口最多的发展中国家。习近平总书记指出：“我国14亿人口要整体迈入现代化社会，其规模超过现有发达国家的总和，将彻底改写现代化的世界版图，在人类历史上是一件有深远影响的大事。”让14亿多人口整体迈入现代化，其发展任务之重、协调难度之大、潜在优势之强前所未有。推进中国式现代化，要始终坚持以人民为中心的发展思想，站稳人民立场，提高公民科学文化素质，加快从人力资源大国迈向人力资源强国。

全体人民共同富裕的现代化。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求。习近平总书记指出：“我国现代化坚持以人民为中心的发展思想，自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入分配差距，促进社会公平正义，逐步实现全体人民共同富裕，坚决防止两极分化。”中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，不能只是少数人富裕，而是要全体人民共同富裕。我们要深刻认识到，促进全体人民共同富裕是一项长期任务，要将其摆在更加重要的位置，让现代化发展成果包括科技发展成果更多更公平惠及全体人民，努力以科技创新提升人民群众幸福指数。

物质文明和精神文明相协调的现代化。现代化不仅是物质财富的积累，也是精神文明的发展。习近平总书记指出：“我国现代化坚持社会主义核心价值观，加强理想信念教育，弘扬中华优秀传统文化，增强人民精神力量，促进物的全面丰富和人的全面发展。”实现中华民族伟大复兴，既需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。实现物质文明和精神文明相协调的中国式现代化，要增强全体人民的文化自信、文化自觉和文化凝聚力，提高国民思想道德素质、科学文化素质，在社会主义现代化建设中随着物的全面丰富不断提高社会文明程度。

人与自然和谐共生的现代化。生态环境是人类生存最为基础的条件，是我国持续发展最为重要的基础。习近平总书记指出：“我国建设社会主义现代化具有许多重要特征，其中之一就是我国现代化是人与自然和谐共生的现代化，注重同步推进物质文明建设和生态文明建设。”人与自然和谐共生的现代化，是可持续发展的现代化，要走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。推进人与自然和谐共生的现代化，离不开科技的创新引领。我们要坚持“四个面向”，推动经济社会发展全面绿色转型，形成绿色发展方式和生活方式，为绿色发展提供有力的科技支撑。

走和平发展道路的现代化。中国式现代化决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己。习近平总书记指出：“我国现代化强调同世界各国互利共赢，推动构建人类命运共同体，努力为人类和平与发展作出贡献。”中国式现代化摒弃了西方以资本为中心的现代化、两极分化的现代化、物质主义膨胀的现代化、对外扩张掠夺的现代化老路，为促进人类文明进步贡献了中国智慧和中国方案。我们要充分发挥科技人文交流优势，拓展开放信任合作，更加主动深入参与全球科技治理，让科技发展造福世界，为人类和平与发展贡献中国力量。

坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位

未来5年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，搞好这5年的发展对于实现第二个百年奋斗目标至关重要。习近平总书记指出：“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。”科技创新是经济社会发展的重要引擎，是应对许多全球性挑战的有力武器。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，要在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用，完善党中央对科技工作统一领导的体制，牢牢把握战略主动，持续提升科技自主创新能力。

完善党中央对科技工作统一领导的体制。党的十九大确立了到2035年跻身创新型国家前列的战略目标。党的二十大对完善科技创新体系作出新的部署，要求完善党中央对科技工作统一领导的体制。完善科技创新体系、加快实现高水平科技自立自强是深刻的系统性变革，必须以强有力的国家战略意志和体制机制作保障，必须始终坚持党的全面领导。新征程上，要完善党中央对科技工作统一领导的体制，健全党对科技工作的领导体制机制，发挥党的领导政治优势，观大势、谋全局、抓根本，为我国科技事业发展提供坚强政治保证。

牢牢把握战略主动。我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。紧紧抓住机遇、有效应对挑战，牢牢把握战略主动，对于推进中国式现代化具有重要意义。我们要用全面、辩证、长远的眼光看问题，坚定战略定力，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上、把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演变，更加凸显了加快提高我国科技创新能力的紧迫性。我们要紧紧抓住这一历史性机遇，顺应当代科技革命和产业变革大趋势，牢牢把握战略主动，在一些优势领域打造“长板”，加速科技成果向现实生产力转化。

持续提升科技自主创新能力。习近平总书记指出：“从最初提出‘四个现代化’到现在提出全面建设社会主义现代化强国，科学技术现代化从来都是我国实现现代化的重要内容。”党的十八大以来，科技创新取得新的历史性成就证明，我国自主创新事业是大有可为的。科技界要坚持建设世界科技强国的奋斗目标，提升国家创新体系整体效能，增强自主创新能力，强化建设世界科技强国对建设社会主义现代化强国的战略支撑，掌握全球科技竞争先机，加强基础研究、鼓励自由探索，为在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用作出更大贡献。

更好服务加快实现高水平科技自立自强

蓝图已经绘就，奋斗正当其时。习近平总书记指出：“当前最重要的任务，就是撸起袖子加油干，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。”我们要深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，充分发挥科协的开放型、枢纽型、平台型组织优势，更好服务加快实现高水平科技自立自强、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

坚持为科技工作者服务。科协组织要切实肩负起党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，团结爱国奉献的各方面优秀科技人才，服务国家发展大局。推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻在科技界走深走实走心，弘扬新时代科学家精神，更好激励释放科技人才的创造力和创新活力。在联系服务科技工作者“亲”和“紧”上下功夫，既努力把国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业等国家战略科技力量广泛联系起来，又加大对新型研发机构、非公有制企业和高新技术企业的服务覆盖，增强企业科技人员创新创业能力。

坚持为创新驱动发展服务。科协组织要增强服务创新驱动发展实效，发挥科技社团在科技创新新型举国体制中的作用，加强前瞻研判，紧密围绕“四个面向”，紧跟科技创新前沿步伐。加快完善科技类公共服务产品体系，促进产学研金深度融合，支撑高水平创新创造和高质量创业就业，深化“科创中国”试点城市建设，迭代重点支持产业，按需匹配服务团，导入人才技术资源，服务区域经济高质量发展。

坚持为提高全民科学素质服务。科协组织要高质量做好新时代科普工作，切实发挥科协作为科普工作主要社会力量的作用。认真贯彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，牵头推进《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》实施，筑牢构建新发展格局的公众科学素质基础。做优“科普中国”品牌，引导科技工作者和社会力量创作科普科幻精品，强化优质科普资源供给。

坚持为党和政府科学决策服务。科协组织要充分发挥智库功能，有效集思汇智聚力，开展世界科技强国建设、原创性引领性科技攻关等重大问题战略咨询研究。加强决策咨询专家队伍建设，发挥全国学会决策咨询主体作用，发挥地方科协决策咨询特色优势，实施科技智库青年人才计划。开展科技伦理挑战、风险防范、安全保障、冲突化解等前瞻性决策咨询研判，维护科技安全，以科技支撑社会治理、保障国家安全。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 08 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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