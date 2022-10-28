李心萍

利用好世界技能大赛的影响力，营造崇尚技能、尊重人才的良好氛围。通过推动技能人才大发展，破解就业结构性矛盾，助力就业形势保持总体稳定

平均120秒砌一块砖，4天砌出5面艺术墙；利用指定套件设计制作移动机器人，现场接受任务考核；一个人完成设计、制版、裁剪、缝制和装饰所有工序……

日前，2022年世界技能大赛特别赛正在紧张进行中。这是当今规模最大、影响力最大的职业技能赛事，被誉为“世界技能奥林匹克”。我国共派出36名选手参赛，在已完赛的项目中，取得了优异的成绩。自2011年首次参赛以来，我国已连续两届获得金牌榜、奖牌榜和团体总分第一名，成功踏入世界技能竞技第一方阵。

人才队伍的结构往往是金字塔型。一名名顶尖技能选手的涌现，离不开技能人才队伍的整体壮大。党的十八大以来，我国高度重视技能人才队伍的培育与发展。截至2021年底，全国技能人才总量超过2亿人，高技能人才超过6000万人。可以说，每一枚响当当的奖牌，都是新一代产业工人努力和智慧的见证。

与此同时也要看到，虽然我国技能人才队伍建设取得显著成就，但还不能称为技能强国。从总量上看，我国技能人才占就业人口总量仅为26%，占比仍不够高。从人才质量看，高技能人才占技能人才的比例为30％，能力素质还有待提升。从市场需求看，技能人才的求人倍率长期保持在1.5以上，技术工人“招工难”现象较为普遍。部分劳动者技能不足，让市场上就业难与招工难并存，结构性就业矛盾日益凸显。

我国有14亿多人口、约9亿劳动力，解决好就业问题始终是经济社会发展的一项重大课题。加快培养适应发展需要的技能人才，对于解决就业总量压力和结构性矛盾并存的状况具有重要意义。

党的二十大报告提出：“实施就业优先战略。”“健全终身职业技能培训制度，推动解决结构性就业矛盾。”近年来，我国积极实施“技能中国”行动，出台一系列政策举措，持续完善技能人才的培养、使用、评价、激励制度。随着相关的法规政策框架体系基本形成，有利于技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围不断完善。

日前，中办、国办印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，再次强调加大高技能人才培养力度。提出到“十四五”末，力争让技能人才占就业人员的比例达到30%以上，高技能人才占技能人才的比例达到1/3，为新时代加强高技能人才队伍建设指明了方向。

接下来，期待各地区各部门继续拿出真招、实招、硬招，贯彻落实好党的二十大精神，推动各项措施落地生效，及时释放政策红利，努力为技能人才提供成长、成才、实现价值的发展空间。

当前正值2022年世界技能大赛特别赛期间，上海还将举办2026年世界技能大赛。技能竞赛是弘扬技能风尚的窗口，更是培养高技能人才的抓手。各地区各部门要利用好世界技能大赛的影响力，让更多劳动者看到技能人才也能身披国旗走向世界舞台，从而点燃更多年轻人学技能、钻研技能的热情，在全社会积极营造崇尚技能、尊重人才的良好氛围。通过推动技能人才大发展，破解就业结构性矛盾，助力就业形势保持总体稳定。

对劳动者而言，市场的缺口就是机遇。当前，技能人才迎来了新的春天，不仅市场有需求，而且创新有舞台，成才有支撑，奋斗有回报。希望更多劳动者增强锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，选择技能成才之路，在建设制造强国的新征程中建功立业。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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