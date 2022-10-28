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美国“洞察”号探测器首次探测到沿火星表面传播的震波

2022年10月28日09:00 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：美国“洞察”号探测器首次探测到沿火星表面传播的震波

　　当地时间10月27日，美国国家航空航天局（NASA）的研究人员表示，“洞察”号火星探测器发来的数据显示，火星探测器首次探测到沿火星表面传播的“火星震”震波，而不是更深层的震波。

　　据报道，这是自2008年11月“洞察”号到达火星以来所探测到的最大震波。“洞察”号的科学任务原计划持续两年，但后来延长至2022年12月，预计到今年12月将结束任务，因为它的太阳能电池板已经被积尘覆盖。

　　登陆火星以来，“洞察”号已经探测到1000多次“火星震”，并在今年5月探测到一次5.0级“火星震”，是它探测到的最强一次“火星震”。(央视新闻客户端 央视记者 刘骁骞）

(责编：赵竹青、陈键)
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