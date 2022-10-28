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优质耐盐水稻新品系“盐黄香粳”亩产达505公斤

2022年10月28日09:06 | 来源：科技日报
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原标题：优质耐盐水稻新品系“盐黄香粳”亩产达505公斤

　　记者从中国科学院遗传与发育生物学研究所获悉，该所研究团队培育的优质耐盐水稻新品系“盐黄香粳”27日在山东东营完成田间实收测产。测产结果显示，“盐黄香粳”亩产505.1公斤，加工和外观品质达到优一级。

　　“水稻是我国主要粮食作物，也是盐碱地利用的先锋作物，我国拥有大量具有农业利用前景的盐碱地，培育耐盐水稻新品种，是提升我国水稻产能的重要新方向。”中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员、黄河三角洲盐碱地农业试验站站长、“盐黄香粳”选育人王建林说，“盐黄香粳”在盐碱地表现突出，有望在利用盐碱地提升水稻生产能力中发挥重要作用。

　　王建林介绍，适宜在盐碱地种植的水稻品种需要同时具备以下几个特点：耐盐性强，可以在盐碱地环境下生长发育并适应微咸水灌溉；生育期适宜，充分利用7—9月光温和降水资源，避开春季蒸发量大、降水量小、返盐严重的季节；优质不减产，盐碱地环境对产量的影响不可避免，但可以促进次生代谢，提高大米营养品质，增加附加值。

　　“在这些要求的基础上，我们设计培育了耐盐优质水稻新品系‘盐黄香粳’。它很好地融合了上述特点，实现了耐盐高产优质的统一。”王建林说道。

　　2022年6月，研究团队在土壤含盐量为6‰—8‰的盐碱地块，采用旱直播+微咸水灌溉的种植方式，对“盐黄香粳”进行了200亩连片示范种植。

　　测产专家组一致认为，“盐黄香粳”集耐盐、优质、抗病、节水、高产特性于一体，为促进我国盐碱地利用提供了重要种源，对保障国家粮食安全和农业可持续发展具有重要意义，建议加快品种审定和产业化进程。（记者陆成宽）

(责编：赵竹青、陈键)
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