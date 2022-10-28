原标题：首发首展 进博会为全球企业搭建“大型秀场”

全球首款光子计数CT，亚洲首发的S1200 120kW（千瓦）燃料电池系统，中国首秀的GMC悍马纯电SUV……随着8件展品首批进馆，第五届进博会正式进入布展阶段。首发首展齐聚“四叶草”，进博会为全球企业搭建了“大型秀场”。

“进博会是我们展示前沿创新成果的绝佳平台，在国际交流合作方面发挥了重要作用。借助进博会的平台，西门子医疗将众多前沿科技和创新成果第一时间带到中国。”西门子医疗大中华区副总裁王弢告诉科技日报记者。

在首批进馆的展品中，西门子医疗带来的全球首款光子计数CT NAEOTOM Alpha采用了创新性的半导体探测器材料，通过每一个射入X线光子的直接读数生成诊断影像，减少了电子噪声与能量混杂。“光子计数CT可以对微小肺癌在萌发初期的临床变化作出鉴别，还能对复杂冠心病作出精确评估。”王弢说。

本届进博会上，西门子医疗还将带来全球首展的5G移动急危重症介入救治单元“远征”、亚洲首发首展的天眼无人数字化医用X射线诊断系统（DR YSIO X.pree）、中国首展的神龙呼吸介入解决方案等多款产品。

此外，通用电气医疗的两款高端成像设备PET/CT Discovery Max+和Revolution CT Power，也以进博会为平台进行中国首秀。

“我们的PET/CT通过五维全体素追踪芯片、全体素分析系统和通用电气医疗独有的柔性校准算法平台，可以实现空间、时间和形变信息的五维全息PET成像。”通用电气医疗中国品牌和企业传播总经理钟路音说，“后者则基于‘Power’技术平台和双瞬切能谱成像，推动临床CT影像的精准定量分析，并通过全脑扫描，助力卒中诊断。”

除了首批进馆企业产品的首展首秀，本届进博会上，德国特种化学品公司赢创工业集团将有6款产品全球首发、3款产品亚洲首发、7款产品中国首发；资生堂的“数字皮肤”技术将迎来日本海外市场的首秀；武田制药的马立巴韦也将迎来亚洲首秀……多家海外企业在进博会这个“多边主义的重要舞台”上摩拳擦掌，用新技术与新成果共享进博红利。

“作为进博会的老朋友，通用电气医疗见证着进博会越办越好。”钟路音说，“通用电气医疗在往届进博会上的热门展品，均已在中国投入使用，在临床和医疗高质量发展中贡献力量。我们期待携手各方，持续加大在中国医疗创新领域的投入，为实现健康中国的总体目标贡献力量，成为下一个百年奋进的同行人。”

“进博会5年，是中国经济高质量发展和医疗行业转型升级的5年，西门子医疗也从中洞察到了更多‘中国机遇’。”王弢说，“今年也是西门子医疗连续第5年参加进博会，我们会继续把多项‘全球同步’的突破性医疗科技带到进博会，带给中国医护人员和患者，助力医疗器械产业创新与健康发展，共同推进‘健康中国’的建设。”

相通则共进。前四届进博会实现累计意向成交2700多亿美元，超过3000个国际国内品牌选择进博会进行首发、首秀、首展。前四届进博会共发布新产品、新技术、新服务超过1500项，成为全球新品首发地、前沿技术首先选地、创新服务首推地。本届进博会将再次为全球经济的复苏注入信心和动力。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经