原标题：三季度全国PPP新入库项目投资额2349亿元

财政部PPP中心27日公布了全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台管理库PPP项目最新数据。三季度，新入库项目151个、投资额2349亿元。其中，9月新入库项目44个、投资额1016亿元。今年以来，新入库项目430个、投资额6935亿元。

2014年以来，累计入库项目10331个、投资额16.5万亿元；累计签约项目8430个、投资额13.8万亿元，分别占入库项目数、投资额的81.6%、83.8%；累计开工建设项目6651个、投资额11.0万亿元，分别占入库项目数、投资额的64.4%、66.4%。

按照地区划分，三季度，新入库项目投资额前五位是山东、广西、甘肃、安徽、重庆。累计在库项目投资额前五位是云南、贵州、四川、河南、浙江。

按照行业划分，三季度，新入库项目投资额前五位是交通运输、市政工程、城镇综合开发、教育、生态建设和环境保护。累计在库项目投资额前五位是交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护、水利建设。

财政部PPP中心介绍，全国2763个有PPP项目在库的行政区中，2729个行政区PPP项目合同期内各年度财政承受能力指标值均在10%红线以下。其中2034个行政区财承占比低于7%预警线，1574个行政区低于5%；有34个行政区超10%，这些行政区已停止新项目入库。财政支出责任总体处于安全区间。

(责编：赵竹青、陈键)

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