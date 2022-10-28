原标题：报告：人民币国际化发展迎新机遇，提出五条政策建议

中国银行业协会27日正式对外发布《人民币国际化报告(2021-2022)》(下称“报告”)称，从货币的收支、储备、外汇交易等各个角度来衡量，人民币全球地位稳步提升，而人民币国际化在面临多重挑战的同时，也迎来了新的机遇。

据悉，这是中国银行业协会自2016年起第六次发布人民币国际化报告。此次报告由中国银行业协会贸易金融专业委员会副主任单位中国银行牵头，国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、汇丰银行(中国)等11家常委会成员单位共同参与撰写。

报告指出，在“双循环”新发展格局下，中国加快培育完整内需体系，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，增强消费对经济发展的基础性作用，形成容量巨大、需求升级的国内大市场，拓宽和巩固了人民币贸易收付主干道，同时通过加强金融体系建设、提高金融风险管控能力夯实国内经济基础，推动高质量对外开放，进一步提升了人民币在全球金融市场的接受度。“双循环”新发展格局有效增强了人民币国际化市场驱动力。

报告显示，截至2022年1月末，中国已与147个国家和32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。“一带一路”建设的不断深入推进能够有效带动离岸人民币市场纵向发展，促进离岸人民币服务网络和体系日趋完善。

同时，2022年1月1日正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)也将为人民币国际化发展提供外部动力和新的机遇。此外，随着中国金融市场双向开放进程加速，境外市场主体对人民币国际地位的预期持续提升，参与人民币金融市场的意愿不断增强，未来人民币资产在境外金融机构可投资资产中的配置比重存在较大的提升空间。

为进一步加快和推进人民币的国际化进程，不断提升各类市场主体对人民币的接受度，报告特从五方面提出了关于人民币国际化发展的政策建议。

具体来看，一是建议政府部门及监管机构进一步加强内外部沟通合作，扩大双边货币互换规模，争取同更多国家货币当局建立相关机制，探索建立立体化跨境人民币洗钱风险预警及监测体系等。

二是建议进一步完善人民币跨境使用政策，鼓励商业银行创新产品及服务，推进统一本外币的贸易投资便利化政策标准，规范《跨境人民币结算优质企业名单》发布频率，以及推动建设本外币合一的账户管理体系等。

三是建议继续打造全球人民币清算体系，进一步扩大CIPS参与者范围，不断完善CIPS功能，并加速探索数字人民币跨境支付基础设施建设。

四是建议进一步便利境外投资者、扩大金融市场开放，探索扩展现有跨境投资的产品类型，适当扩大跨境投资中国金融市场的参与者范围，进一步完善“跨境理财通”政策，推动建设跨境大宗商品交易所等。

五是建议更为积极地培育离岸人民币市场，进一步优化离岸人民币清算体系，不断丰富离岸市场人民币金融产品种类，鼓励中资金融机构“走出去”设立分支机构，允许中资离岸银行经营OSA离岸人民币业务等。（夏宾）

(责编：赵竹青、陈键)

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