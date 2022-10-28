原标题：中基协：截至9月末私募管理基金规模20.39万亿元

根据中国证券投资基金业协会(中基协)27日披露的数据，截至2022年9月末，存续私募基金管理人24129家，较上月减少147家，环比下降0.61%；管理基金规模20.39万亿元(人民币，下同)，较上月减少104.27亿元，环比下降0.05%。

其中，私募证券投资基金管理人9100家，较上月减少38家，环比下降0.42%；私募股权、创业投资基金管理人14630家，较上月减少96家，环比下降0.65%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人390家，较上月减少13家，环比下降3.23%。

此外，数据还显示，截至2022年9月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区)，集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳)，总计占比达67.51%，低于8月份的67.77%。

其中，上海市4456家、北京市4054家、深圳市4017家、浙江省(除宁波)1968家、广东省(除深圳)1794家，数量占比分别为18.47%、16.80%、16.65%、8.16%和7.44%。（记者 陈康亮）

(责编：赵竹青、陈键)

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