原标题：2021年我国单位GDP二氧化碳排放显著下降

27日，生态环境部召开10月例行新闻发布会，介绍我国应对气候变化工作有关情况，并发布《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》。

报告数据显示，经初步核算，2021年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比 2020年降低 3.8%，比 2005 年累计下降50.8%，非化石能源占一次能源消费比重达到 16.6%，风电、太阳能发电总装机容量达到6.35 亿千瓦，单位GDP 煤炭消耗显著降低，森林覆盖率和蓄积量连续30年实现“双增长”。

“我们还成功启动了全球覆盖温室气体排放量最大的碳排放权交易市场，扭转了二氧化碳排放快速增长的态势，这也是非常了不起的成绩。” 生态环境部应对气候变化司司长李高表示，我国在碳排放领域工作成效显著。

报告数据指出，全国碳排放权交易市场启动一周年，碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量1.94亿吨，累计成交金额84.92亿元。

“我国生态文明建设已经进入了降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。”

李高表示，下一步将围绕“双碳”工作目标，加快建立国家统一规范的碳排放统计核算体系，积极开展碳足迹评价工作，推动建立碳标签制度等一系列工作。（刘欢）

(责编：赵竹青、陈键)

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