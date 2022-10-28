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新能源车继续领跑 汽车消费活力尽显

人民网记者 王连香
2022年10月28日13:25 | 来源：人民网
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随着国民经济恢复向好，新车密集投放上市，购置税减半等政策支持，中国汽车市场呈现旺盛活力。近日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年前三季度，汽车市场连续走高，保持较高增速，是近三年同期最好水平，为稳住经济大盘发挥了积极作用。新能源汽车销售呈快速上升态势。据汽车流通协会统计，前三季度新能源乘用车零售387万辆，同比增长113.2%。

中国汽车工业协会相关负责人表示，在稳经济、促消费政策的持续作用下，预计今年四季度汽车产销将继续保持较快增长，新能源汽车以及汽车出口延续良好发展势头，全年汽车市场将实现稳增长目标。


制图：王连香

(责编：王连香、高雷)
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