原标题：持续领跑 天翼云市场份额再攀升

10月26日，国际数据公司IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，2022上半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到165.8亿美元，其中IaaS市场同比增长27.3%，PaaS市场同比增速为45.4%。从IaaS+PaaS市场来看，2022上半年同比增长30.7%，与2021上半年增速（48.7%）相比下滑18%。

IDC报告显示，2022上半年，在中国公有云IaaS市场中，中国电信天翼云以11.0%的份额排名再进一位，升至第三，同比上涨了1.4pp；在IaaS+PaaS市场中，中国电信天翼云以9.4%的份额排名第四，同比上涨了1.2pp。

自2012年中国电信成立云计算分公司以来，天翼云已成立十年，十年中不断实现业务规模的跨越式增长，其中公有云IaaS市场份额自2018年至2021年连续四年持续领跑，凭借着强劲的发展势头，市场排名如今再上新台阶。

根据中国电信2022年中财报数据显示，2022上半年天翼云收入达到280.82亿元，同比增长100.8%，半年收入超过2021全年收入，实现翻倍增长。在业务高速发展的背后，天翼云实现了资源、技术、产品、生态等能力的全方位升级。

在云网资源布局方面，天翼云加快构建云网融合的新型信息基础设施，目前已形成“2+4+31+X”资源布局，加大算力基础设施等“新基建”的投入，织就一张高效率的“算力网”，实现全国大型算力的协同调度与高效计算，为数字经济打造坚实的算力底座。

在科技创新方面，天翼云坚持自主研发，加大核心关键技术自主攻关力度。今年上半年，天翼云举办4.0创新成果发布会，发布七款自主研发产品，实现云底座、云平台、云安全能力的全面提升。

在生态构建方面，天翼云坚持开放合作，通过与合作伙伴携手共创，推动企业多业务系统间的互联互通以及产业上下游企业的数字化协同。今年7月，在国资委召开的中央企业深化专业化整合工作推进会上，中国电信表示，引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司，统筹开展科技创新、设施建设和安全防护体系部署，加快构建推动云原创技术生态。天翼云作为国云的框架基本成型，通过携手合作伙伴“共铸国云”，将开展更加务实的生态合作，推动算力普惠发展，为千行百业数字化转型注入动能。

IDC指出，运营商在云计算领域保持高增长和高投入态势。天翼云在持续强化云底座产品技术创新和丰富度的同时，加速实现产数业务、生态能力与云能力的全面融合。

(责编：董童、李源)

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