明年施行！两部门发布新版鼓励外商投资产业目录
2022年10月28日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京10月28日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，经国务院同意，国家发展改革委、商务部于2022年10月28日公开发布第52号令，全文发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》（以下简称《鼓励目录》），自2023年1月1日起施行。
据了解，修订出台新版《鼓励目录》，在保持已有鼓励政策基本稳定的基础上，按照“总量增加、结构优化”原则进一步扩大鼓励外商投资范围。《鼓励目录》包括“全国鼓励外商投资产业目录”（以下简称“全国目录”）和“中西部地区外商投资优势产业目录”（以下简称“中西部目录”），全国目录在增加条目数量、优化目录结构的基础上，聚焦制造业高质量发展，加快促进技术迭代升级；中西部目录在因地制宜、统筹考虑各地方资源禀赋和产业条件的基础上，新增或扩展了有关条目，进一步优化外资区域布局。
新版《鼓励目录》总条目1474条，与2020年版相比净增加239条、修改167条。其中，全国目录共519条，增加39条、修改85条；中西部目录共955条，增加200条、修改82条。主要变化有：一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向，提升产业链供应链水平，新增或扩展元器件、零部件、装备制造等有关条目。二是持续引导外资投向生产性服务业。全国目录将促进服务业和制造业融合发展作为修订重点，新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续优化利用外资区域布局。结合各地劳动力、特色资源等比较优势扩大中西部目录鼓励范围。
国家发展改革委外资司表示，国际《鼓励目录》是我国重要的外商投资促进政策，也是重要的外资产业和区域政策。符合《鼓励目录》的外商投资项目，可以依照法律、行政法规或者国务院的规定享受税收、用地等优惠待遇。
(责编：申佳平、高雷)
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