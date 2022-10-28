人民网北京10月28日电 （记者王仁宏）据住房和城乡建设部消息，近日，财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部近日发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（以下简称通知），决定进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围。

通知明确，自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策（含此前6个试点城市）。

根据通知，纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用招标投标法的政府采购工程项目。各有关城市可选择部分项目先行实施，在总结经验的基础上逐步扩大范围，到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。鼓励将其他政府投资项目纳入实施范围。

通知要求，各有关城市运用政府采购政策积极推广应用绿色建筑和绿色建材，大力发展装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，全面建设二星级以上绿色建筑，形成支持建筑领域绿色低碳转型的长效机制，引领建材和建筑产业高质量发展，着力打造宜居、绿色、低碳城市。

各有关城市要严格执行财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部制定的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（以下简称《需求标准》）。纳入政策实施范围的政府采购工程涉及使用《需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合相关标准的建材。

同时，要优先开展工程价款结算，纳入政策实施范围的工程，要提高工程价款结算比例，工程进度款支付比例不低于已完工程价款的80%。

政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围城市名单

一、北京市

1.朝阳区

2.通州区

二、天津市

3.滨海新区

4.静海区

三、河北省

5.唐山市

6.保定市

7.雄安新区

四、辽宁省

8.大连市

五、江苏省

9.南京市

10.常州市

11.盐城市

六、浙江省

12.杭州市

13.宁波市

14.绍兴市

15.湖州市

16.台州市

七、福建省

17.福州市

18.龙岩市

八、山东省

19.济南市

20.青岛市

21.淄博市

22.枣庄市

23.烟台市

24.济宁市

25.德州市

26.菏泽市

九、广西壮族自治区

27.北海市

十、广东省

28.佛山市

十一、内蒙古自治区

29.呼和浩特市

30.鄂尔多斯市

十二、吉林省

31.长春市

十三、黑龙江省

32.大庆市

十四、安徽省

33.合肥市

十五、河南省

34.洛阳市

35.漯河市

36.信阳市

十六、湖北省

37.黄石市

38.宜昌市

39.襄阳市

40.黄冈市

十七、湖南省

41.株洲市

42.衡阳市

十八、四川省

43.泸州市

44.德阳市

十九、云南省

45.玉溪市

二十、陕西省

46.西安市

二十一、宁夏回族自治区

47.银川市

二十二、新疆生产建设兵团

48.石河子市

(责编：王仁宏、高雷)

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