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中国平安：将绿色运营融入资管全周期

2022年10月28日16:16 | 来源：环球网
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原标题：解码平安“双碳”实践 将绿色运营融入资管全周期

近日，知名机构国际WELL建筑研究院（IWBI）公示了一批获得WELL HSR健康—安全评估认证的建筑名单，中国平安旗下杭州平安金融中心、上海平安大厦等10个项目赫然在列。截至目前，中国平安共有17个项目获得该认证，而在此前，大湾区地标深圳平安金融中心更是斩获LEED铂金级认证……在“碳达峰”、“碳中和”战略背景下，持续深耕绿色运营领域的中国平安正受到外界广泛关注。

WELL健康建筑标准考量建筑特性对人体健康的影响，含十大核心体系——空气、水、营养、光、运动、热舒适、声环境、材料、精神、社区，全面改善人体11大生命系统。

WELL HSR认证基于WELL建筑标准，是IWBI于特殊时期后推出的一套全新评价准则，在特殊时期之用以指导建筑及设施健康、安全地运营和管理。

具体而言，WELL HSR认证评估范围涵盖空气和水质管理、卫生及清洁规章、应急准备计划、利益相关者的参与和沟通等六大维度。

公开信息显示，深圳平安金融中心在空气与水质管理上颇具心思，一方面采用“MERV 8+MERV 13”多重过滤净化空气系统，加强对空气过滤装置和空气消毒装置的清洗维护，另一方面更是邀请第三方专业检测公司对室内空气的PM2.5、甲醛、CO、臭氧，以及水质的浊度、余氟、大肠杆菌等参数进行检测，保证室内环境质量的健康安全。

除了对大楼整体环境的优化，WELL HSR标准中亦提及对租户日常需求的关怀，而优质服务也是平安金融中心系列写字楼的优势。

“我们会定期举办丰富活动，在楼宇内营造家庭氛围，让入驻企业更有归属感，同时我们也联合街道相关部门，简化入驻企业的办证流程，为企业提供更细致、全流程的服务。”杭州平安金融中心写字楼管理人员这样表示。

“此外，我们也在不断优化商办资产运营能力、完善项目管理体系，在制度中以‘以人为本’为第一要义，积极推进节能减排、管理创新等工作，致力于向租户提供优质、及时、周到的服务，以及舒适温馨的工作环境。”上述工作人员说。

进一步梳理可发现，17项目荣获WELL HSR健康—安全评估认证，仅是中国平安响应国家“双碳”战略的一个缩影。

建筑业作为实现“双碳”目标的重点领域，多年来，在国家“双碳”战略背景和“绿色金融+”升级行动规划下，中国平安坚持在绿色运营领域深耕，将“绿色”理念融入到旗下建筑全生命周期，在项目设计及建设期就运用科技手段进行绿色创新。

(责编：董童、李源)
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