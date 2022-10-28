人民网北京10月28日电 （记者王连香）交通运输部今日发布前三季度交通运输经济运行情况，数据显示，今年三季度交通运输经济总体延续恢复态势，主要指标好于二季度，货运量降幅有所收窄，港口货物吞吐量实现正增长，客运量规模低位恢复，交通固定资产投资保持高位运行。

数据显示，前三季度，完成营业性货运量376.3亿吨，同比下降2.0%，其中三季度降幅较二季度收窄3.7个百分点。分方式看，完成公路货运量276.5亿吨，同比下降4.4%；完成水路货运量62.9亿吨，同比增长4.7%。

前三季度，完成营业性客运量44.6亿人，同比下降30.9%，与疫情前相比，三季度恢复程度较二季度提高8.9个百分点。分方式看，完成公路营业性客运量27.9亿人，同比下降29.0%；完成水路客运量9197万人，同比下降28.5%。

前三季度，36个中心城市完成客运量320.4亿人，同比下降19.2%，与疫情前相比，三季度恢复程度较二季度提高9.6个百分点。分方式看，公共汽电车、城市轨道交通、巡游出租车、轮渡客运量分别完成132.6亿人、144.8亿人、42.6亿人和3259万人，同比分别下降22.6%、15.1%、21.3%和28.6%。

前三季度，全国港口完成货物吞吐量115.5亿吨，同比增长0.1%，其中三季度由二季度的同比下降2.9%转为增长1.8%。分领域看，内、外贸吞吐量分别完成81.3亿吨和34.2亿吨，同比分别增长1.6%和下降3.3%。完成集装箱吞吐量2.2亿标箱，同比增长4.0%。

前三季度，完成交通固定资产投资2.7万亿元，同比增长6.3%，其中三季度同比增长5.7%、增速较二季度加快0.8个百分点。分方式看，完成公路投资20573亿元，同比增长10.0%；完成水运投资1124亿元，同比增长6.4%。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经