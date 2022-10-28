图片来源：国家统计局官方微博“中国统计”

人民网北京10月28日电 （记者杨曦）据国家统计局社科文司《中国创新指数研究》课题组测算，2021年中国创新指数达到264.6（以2005年为100），比上年增长8.0%。分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到296.2、219.0、353.6和189.5，分别比上年增长11.3%、4.4%、10.6%和2.8%。

国家统计局社科文司首席统计师李胤表示，中国创新指数走势表明，2021年，我国创新发展呈现良好态势，创新环境明显优化，创新投入稳步提高，创新产出较快增长，创新成效进一步显现，为推动高质量发展提供了有力支撑。

创新环境明显优化

“创新环境”领域包括劳动力中大专及以上学历人数、人均GDP、理工科毕业生占适龄人口比重、科技拨款占财政拨款比重、享受加计扣除减免税企业所占比重等5个评价指标。2021年我国创新环境指数值为296.2，比上年增长11.3%，增幅较上年提高5.0个百分点，增速居4个分领域之首。该领域5个评价指标指数全部实现增长。

加计扣除减免政策效果显著。近年来，加计扣除减免税政策在提高加计扣除比例、扩大费用归集范围、完善研发费用会计核算管理制度等方面得到完善，政策扶持力度不断增强，政策红利持续加速释放。2021年，规模以上工业企业中加计扣除减免政策受惠企业达9.9万家，比上年增长39.5%；受惠企业占比为22.3%，比上年提高4.6个百分点；享受政策相当于减免税额达2091.7亿元，比上年增长22.1%。

财政科技支出实现恢复增长。2020年，受新冠肺炎疫情影响，部分财政支持科技项目延迟或暂缓执行，财政科技支出规模有所减小，科技拨款占财政拨款的比重指数出现下降。2021年，国家财政科技支出达到10766.7亿元，比上年增长6.7%，呈恢复增长态势；其中，地方财政科技支出达到6971.8亿元，比上年增长10.0%，所占比重为64.8%，比上年提高2.0个百分点。

创新投入稳步提高

“创新投入”领域包括每万名R&D（研究与试验发展）人员全时当量、R&D经费占GDP比重、基础研究人员人均经费、企业R&D经费占主营业务收入比重、有研发机构的企业所占比重、开展产学研合作的企业所占比重等6个评价指标。2021年创新投入指数值为219.0，比上年增长4.4%。该领域的6个评价指标指数中，除企业R&D经费占主营业务收入比重指数由于2021年企业主营业务收入恢复性大幅提升而出现下降外，其他5个指标指数均实现增长。

R&D投入保持较快增长。2021年，我国R&D经费投入达27956.3亿元，比上年增长14.6%，增速比上年加快4.4个百分点，已连续6年保持两位数增长，投入总量稳居世界第二；近5年年均增速达12.3%，明显快于美国（7.8%）、日本（1.0%）、德国（3.5%）等发达国家[1]；R&D经费投入强度（R&D经费与GDP之比）为2.44%，比上年提高0.03个百分点，呈现稳步提升态势。R&D人员全时当量达571.6万人年，比上年增长9.2%，创新人力资源继续稳居全球第一。

基础研究经费占比明显提升。基础研究是整个科学体系的源头，持之以恒加强基础研究投入是提升原始创新能力的关键。2021年，我国基础研究经费为1817.0亿元，比上年增长23.9%，增速较上年提升14.1个百分点，较R&D经费增速高9.3个百分点；基础研究经费近5年年均增速达17.2%，比同期R&D经费增速高8.0个百分点，5年间投入总量实现翻番。2021年，我国基础研究经费占R&D经费比重为6.50%，比上年大幅提升0.49个百分点，达到历史新高。

创新产出较快增长

“创新产出”领域包括每万人科技论文数、每万名R&D人员专利授权数、发明专利授权数占专利授权数的比重、每百家企业商标拥有量、每万名科技活动人员技术市场成交额等5个评价指标。2021年创新产出指数值为353.6，比上年增长10.6%，增幅较上年提高2.1个百分点，指数水平继续稳居4个分领域之首。该领域5个评价指标指数均不同程度实现增长。

创新产出成果丰硕。2021年，我国国内专利授权数达446.7万件，比上年增长26.9%；其中发明专利授权58.6万件，增长33.0%；共发表科技论文203.4万篇，增长4.2%。企业品牌建设不断推进，截至2021年底，大中型工业企业拥有注册商标70.6万件，比上年增长14.7%。

技术市场快速壮大。2021年，我国技术市场成交合同金额达37294.3亿元，比上年增长32.0%，增幅比上年提高5.9个百分点，技术转移转化不断加速。2021年每万名科技活动人员平均技术市场成交额为25.4亿元，比上年增长16.2%；每万名科技活动人员技术市场成交额指数达676.6，（以2005年为100），指数值稳居全部20个评价指标首位。

创新成效进一步显现

“创新成效”领域包括新产品销售收入占主营业务收入的比重、高新技术产品出口额占货物出口额的比重、单位GDP能耗、人均主营业务收入等4个评价指标。2021年创新成效指数值为189.5，比上年增长2.8%。该领域的4个评价指标指数中，除高新技术产品出口额占货物出口额的比重指数由于2021年商品出口贸易总额实现强劲回升而出现下降外，其他3个指标指数均实现增长。

新产品销售再创新高。2021年，我国大中型工业企业实现新产品销售收入22.2万亿元，与主营业务收入之比为27.6%，比上年提高0.2个百分点，占比再创新高。其中，达到国际市场水平的新产品销售收入为3.0万亿元，比上年增长17.7%，增幅比上年提高11.4个百分点；达到国内市场水平的新产品销售收入为7.4万亿元，增长13.9%，增幅提高6.6个百分点。

节能降耗取得新的成效。据初步核算，2021年，我国能源消费总量为52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%；煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，比上年提高1.2个百分点。按可比价格计算，单位GDP能耗比上年下降2.7%。

“2021年中国创新指数测算结果表明，面对复杂严峻的国内外形势，我国坚持将创新作为引领发展的第一动力，大力改善创新环境，创新发展新动能得到进一步释放，创新发展水平实现较快提升，为保持经济平稳发展注入了强大动力。”李胤表示，下阶段，要继续深入实施创新驱动发展战略，加快科技强国建设，为实现高水平科技自立自强努力奋斗。

(责编：杨曦、高雷)

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