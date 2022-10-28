位于郑州经开区的海尔热水器互联工厂，占地面积10万平方米，总投资10亿元，规划年产能达550万台。它入选了全球第八批“灯塔工厂”，同时也是全球第一家热水器行业的“灯塔工厂”。

“灯塔工厂”由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选，一定程度上代表着全球制造业领域智能制造和数字化的最高水平。

今年3月底，世界经济论坛公布第8批全球“灯塔工厂”名单，共13家工厂入选，中国占6家。至此，全球“灯塔工厂”数量上升到103家，中国“灯塔工厂”增至37家，占比超过1/3，折射出“中国智造”在全球工业新一轮变革浪潮中的不俗实力。

“在郑州海尔热水器互联工厂，我们融合了工业互联网、大数据、5G云计算，还有人工智能等先进技术。目前基于我们的数字化平台，可以对关键设备的性能和工艺参数等数据进行采集分析和实时监测，达到百分之百互联可视。”海尔全球企划武小磊介绍。

这只是工业互联网赋能中国制造的一个缩影。

目前，我国正建设现代化产业体系，推进新型工业化。工业互联网平台体系已延伸至45个国民经济大类，产业规模突破万亿元。“无人工厂”24小时不间断生产、“机器人同事”包揽重活累活、“透明化生产线”监测全流程作业数据，坐在办公室盯着大屏幕点击鼠标，便可指挥千里之外的工厂生产……这样的场景越来越多地出现在不同的工业企业。

在广东省惠州市，由中建科工绿色科技公司自主研发建设的智能工厂实现了大规模、批量化生产模块化的钢结构箱体产品。（2022年9月28日摄）新华社记者 毛思倩 摄

在广东省惠州市，由中建科工绿色科技公司自主研发建设的智能工厂正“像造汽车一样造房子”，实现了大规模、批量化生产模块化的钢结构箱体产品。

“我们通过智能化的软件，可以把设计端做到智能化，然后自动化的数据下达，在生产端实现了产线的自动上料、自动装配、自动物流，把制造工序的自动化打通。”中建科工集团绿色科技有限公司模块化工厂副厂长胡海波说。

工信部信息通信管理局专门就当前工业互联网的概念作出权威解释：即利用以5G为代表的新一代信息通信技术，构建与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态。通过5G技术对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。

走进江苏智云天工科技有限公司，可以看到一派繁忙景象。这里的“超级虚拟工厂”在5G技术的加持下，持续打通供应链、产业链堵点，在制造业供需之间搭起一座“金桥”。

“我们通过在工厂现场部署‘工厂管理大师’，通过轻量级的低入侵式解决方案，可以帮助工厂对于现场管理、设备状态、厂务安全，人员在岗等全方面进行优化和提升。”江苏智云天工科技有限公司董事长张志琦说。

工业互联网产业联盟调查数据显示，工业互联网在中小企业应用普及率近年来持续走高，近两年提升近5个百分点，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。

正在作业的山东港口青岛港全自动化集装箱码头（3月24日摄）。新华社记者 李紫恒 摄

在青岛港全自动化集装箱码头，5G信号全覆盖，几十台自动导引车来回穿梭，无人驾驶的装卸设备自动完成装卸生产全过程……这是世界上自动化程度最高、作业效率最快的全自动化集装箱码头，也是世界一流海港的“中国样本”。

自动化码头领域曾经被欧美工业巨头垄断。山东省港口集团有限公司高级别专家张连钢便率领团队走上自主攻关、自主创新的路子，用15个月的时间，完成了国外至少需要3年的设计周期，仅用3年半，完成了国外需8年到10年的建设周期。

“建一个自动化码头，其实是我们很多年的夙愿。因为自动化码头代表了我们这个行业最高的业态形式，也是一个发展的方向。”山东省港口集团有限公司高级别专家张连钢说。

这是7月28日拍摄的广州港南沙港区四期全自动化码头（无人机照片）。 新华社记者 邓华 摄

让工业设备“连得上”、让生产流程“看得清”、让安全管理“控得精”。近5年来，我国工业互联网从无到有，关键技术短板攻关陆续取得突破，产业化进程不断加速。目前，已建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，工业设备连接数量超过7900万台套，服务工业企业超过160万家。工业互联网正为我国经济社会高质量发展赋能增效。

(责编：牛镛、袁勃)

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