“一带一路”人才发展项目·2022年贸易畅通高级研修班开班仪式。受访方供图

人民网北京10月28日电 （记者许维娜）自共建“一带一路”倡议自提出以来，各领域合作取得丰硕成果。贸易畅通是共建“一带一路”的着力点，是推动各国经济持续发展的重要力量。记者从国家发展改革委获悉，8年多来，我国与“一带一路”沿线国家之间的贸易自由化和便利化水平稳步提升，贸易方式不断创新，贸易畅通迈上新台阶。

在完成这一历史使命的过程中，教育交流与合作所肩负的责任不可忽视。近期，多位业界专家学者呼吁各方更积极参与共建“一带一路”，加强中国与“一带一路”沿线国家和地区的人才交流与合作，把握发展机遇，实现共同繁荣。

27日，国家发展和改革委员会国际合作中心副主任刘建兴在“一带一路”人才发展项目·2022年贸易畅通高级研修班开班仪式上表示，以数字智能技术应用为主的“数字丝绸之路”推动形成了更多以数字化为基础的新型服务贸易模式，为不同国家和地区共建“一带一路”提供了新思路和新方向，形成了“一带一路”国际贸易合作的新增长点。

他在致辞中寄语新学员：一是以机制沟通为依托，促进包容性的贸易畅通。通过促进机制沟通，减少贸易畅通政策壁垒，提升贸易自由化便利化水平，构建开放、包容、均衡、互惠的区域经济合作架构；二是以数字贸易为引擎，促进高质量的贸易畅通。推动以数字经济为代表的新兴服务贸易合作，带动货物贸易，拉动人文交流，将数字贸易贯穿于“一带一路”建设各领域；三是以创新型人才资源为驱动，促进可持续的贸易畅通。进一步加强各国科创人才培养，持续深化“一带一路”共建国科技人才交流，最大化人才优势，为新旧动能转换赋予新活力。

华侨大学党委书记徐西鹏介绍，本期研修班围绕“开放创新的贸易 繁荣发展的世界”主题，共同探讨进一步推进贸易畅通的创新举措，交流促进疫后经济复苏的成功经验，以及未来全球发展的新动能和新趋势。

徐西鹏表示，希望学员们围绕“开放创新的贸易，繁荣发展的世界”这一主题深入交流研讨，共同为推进贸易畅通，促进“一带一路”与全球经济的繁荣发展建言献策。华侨大学将继续秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，密切与各学员及所在国家地区的交流合作，推动中外文明交流互鉴，增进国际社会对“一带一路”的认知和理解，为实现中华民族伟大复兴营造良好的国际环境，助力人类命运共同体的构建。

北京陈江和公益基金会秘书长伍伟在致辞中表示，作为贸易全球化的受益者和积极推动者，基金会通过“一带一路”人才发展项目高端培训平台的搭建，积极促进贸易畅通的知识交流，讲好中国故事，传递中国声音，推动了“一带一路”民心相通。同时，他强调了中国提出的“一带一路”倡议和“全球发展倡议”对促进全球发展合作的重要意义，并希望各学员充分利用研修班平台，加强政策沟通，深化经贸合作，为全球化发展积极助力。

“希望大家抓住学习交流机会，加强和深化今后经贸联系。”马来西亚驻华大使馆公使施志光致辞中认为，马来西亚是中国全面战略合作伙伴与“一带一路”早期支持者。马方愿与中方一道充分发挥“一带一路”倡议的潜力，推动世界经济复苏，创造更好的贸易连接，产生新商机，改善社会福祉。RCEP和中国-东盟自贸区实施强化了区域合作，数字贸易兴起放大合作效果，有利于企业更好融入国际产业链。

印度尼西亚驻华大使公使狄诺在致辞中表示，“一带一路”倡议与印尼全球海洋支点构想的对接推动了印尼经济走廊建设，取得了一系列卓有成效的合作成果，推动了两国经贸关系和全面战略伙伴关系的发展，堪称两个发展中大国间成功合作的典范。

教育是各国青年通往成才成功的重要途径，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。

往届研修班学员表示，来自世界各地学员为了贸易畅通目标相聚云端，就是贸易畅通的基础之一，形成了贸易的联系网，在求知识同时也搭建了平台,“一带一路”建设带动了全球经济发展，马来西亚受惠其中，期待与各学员加强学习交流，促进国际贸易畅通，推动“一带一路”发展。

据悉，国家发展改革委国际合作中心和北京陈江和公益基金会主办的“一带一路”人才发展项目实施五年来，为“一带一路”共建国家培养了一批复合型、实践型的高层次管理人才。截至目前，已累计培养了来自49个国家和地区的近685名学员，其中包括政府官员、企业精英、专家学者等。

(责编：杨曦、高雷)

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