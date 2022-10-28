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报告显示：今年进一步加大对实体经济的金融支持力度

2022年10月28日18:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月28日电（记者刘开雄、吴雨）国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告显示，今年国家进一步加大对实体经济的金融支持力度。

　　新冠肺炎疫情发生以来，金融部门先后发布实施强化金融支持疫情防控30条措施、支持受疫情影响严重地区和行业恢复发展23条举措，加强产业链协同复工复产金融服务，大力支持保供稳价，助力市场主体纾困和经济恢复发展。

　　报告介绍，2022年以来，我国进一步加强和完善了货币政策调控，在加大稳健的货币政策实施力度的同时，推动企业综合融资成本稳中有降。1月至9月，新发放企业贷款加权平均利率为4.24%，比上年同期下降0.29个百分点，处于历史较低水平。

　　在保持融资总量合理充裕的同时，金融系统加大对重点领域支持力度。截至2022年9月末，制造业中长期贷款余额8.75万亿元，同比增长30.8%；科技型中小企业贷款余额1.56万亿元，同比增长26.3%。

　　此外，金融系统还积极推动普惠金融发展。报告披露，截至2022年9月末，普惠小微贷款余额23.2万亿元，同比增长24.6%；授信户数超过5389万户，同比增长31.7%。

　　“一揽子稳增长政策驱动下，我国金融机构用足各种政策工具，从扩增量、稳存量、降成本等多方面发力，信贷总量表现积极，助推企业和居民部门信贷有效需求持续回升。”中国民生银行首席经济学家温彬说。

　　坚持金融服务实体经济的宗旨和本源。报告提出，金融系统将继续加大对实体经济的支持力度，满足实体经济有效融资需求，完善薄弱环节金融服务。

　　根据报告，在下一步工作中，金融系统还将强化对经济转型升级的金融支持，引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业；创新绿色金融产品和服务。同时，支持基础设施和重大项目建设，用好用足政策性开发性金融工具，支持重大项目资本金尽快到位。

(责编：牛镛、袁勃)
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