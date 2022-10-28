人民网北京10月28日电 （记者杜燕飞）“今年第三季度，高温天气持续，多地电煤需求不断攀升。我们发挥煤电路港航一体化运营优势，稳生产、增供应、保民生。”国家能源集团新闻发言人张玉新今日在三季度重点工作情况新闻发布会上介绍，1月至9月，煤炭产量4.5亿吨，销量5.9亿吨；发电量8514亿千瓦时；铁路运输量3.5亿吨；黄骅港务和天津港务两港装船量1.8亿吨；航运量1.8亿吨；含主要中间品的化工品产量2217万吨，为稳定经济大盘提供了能源保障。

一直以来，富煤、贫油、少气是我国的基本国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。当前，煤电提供了我国60%以上的发电量, 在保障现阶段能源安全供应中发挥着“压舱石”作用。

“今年集团完成煤矿产能核增5800万吨，自去年四季度以来，自产煤月均产量保持在5000万吨峰值水平，外购煤通过各种方式带动资源总量维持稳定；严格落实煤炭合同签约履约调控政策，前三季度自产动力煤兑现率超过100%。”张玉新介绍，前三季度，火电发电量同比增长3.6%，汉川四期7号机、舟山三期、江阴二期、池州二期等煤电取得核准，上海庙2号、罗源湾2号、北海1号等煤电机组建成投产。推动西煤东运、疆煤出区和北煤南下、蒙东煤支援一体化运营，9月疆煤出区运量突破60万吨并连续三个月刷新纪录；打通蒙东褐煤供环京津九厂全部通道，获批启动中蒙跨境铁路接轨工作。

张玉新进一步表示，在国家首批1亿千瓦风光大基地项目中取得1390万千瓦开发容量；牵头开发宁夏腾格里1300万千瓦大基地项目，“宁电入湘”配套新能源基地等项目开工建设。加快推进西北“风光火储”、西南“风光水储”、东中部“风光气氢储”等综合能源项目，青海玛尔挡“水光蓄储”千万千瓦级多能互补示范基地加快建设。

针对今冬明春能源保供工作，张玉新表示，要加快优质合规煤炭产能释放，推动煤电“三改联动”，发挥煤电协同优势保障燃煤供应，做深做实宁夏腾格里大基地建设，实施抽水蓄能、氢能、新型储能等专项规划，推动鄂尔多斯煤制油二期和榆林、哈密基地项目，做好榆林PGA项目运行，推进铁路专用线建设和港口航运扩能改造，促进保障能力提升。

“在实现碳达峰、碳中和的过程中，要发挥煤电兜底保供、灵活调节作用，确保我国电力系统安全运行。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺认为，能源安全是能源转型的基本要求与根本底线，多能互补需要清洁高效的煤炭与可再生能源进行优化组合，突出各自优势，取长补短，能够更好地加快新型电力系统与能源互联网的建设，共同保障能源安全。

(责编：杨曦、高雷)

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