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2021年我国跨境电商进出口规模近2万亿元

2022年10月28日22:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月28日电（记者戴小河、潘洁）国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告显示，2021年我国跨境电商进出口规模近2万亿元。

　　报告显示，截至目前，我国已与16个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与24个国家建立“丝路电商”双边合作机制，中国—中东欧国家、中国—中亚五国电子商务合作对话机制建设取得积极进展，中国—东盟信息港、中阿网上丝绸之路建设成效日益显著。中国电商平台助力全球中小企业开拓中国市场，在非洲20多个国家实施“万村通”项目，共享数字经济发展红利。

　　报告称，我国网民数量、数据资源、数字化应用场景全球领先，人民日益增长的美好生活需要还将催生更大规模、更加多元的内需市场，将为数字经济发展创造无限可能。

　　报告提出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济深度融合取得显著成效，具有国际竞争力的数字产业集群初步形成，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。展望2035年，数字经济迈向繁荣成熟期，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。

(责编：牛镛、袁勃)
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