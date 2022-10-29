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秋粮收获近九成 全年粮食有望再获丰收

2022年10月29日15:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月29日电（记者于文静）据农业农村部29日消息，目前秋粮收获近九成。今年粮食生产稳定向好，夏粮、早稻丰收到手，全年粮食有望再获丰收。

　　记者从农业农村部了解到，今年夏粮产量2948亿斤，比上年增加28.7亿斤，早稻产量562.5亿斤，比上年增加2.1亿斤，秋粮有望再获丰收。今年东北、黄淮海、西北地区光温水匹配较好，秋粮长势是近几年最好的，南方高温干旱影响总体有限。

　　据了解，今年我国大豆油料扩种成效明显，启动国家大豆和油料产能提升工程，扩大粮豆轮作规模，推广大豆玉米带状复合种植超过1500万亩，大豆面积增加较多。夏收油菜籽面积、单产、总产实现“三增”，花生、油葵等其他油料作物呈稳产态势。秋冬种进展总体顺利，目前冬小麦播种过八成，冬油菜播种过七成。

　　粮油产品生产稳定的同时，肉蛋奶果菜鱼供给平稳增长。前三季度，猪肉产量4150万吨，同比增长5.9%。9月底生猪存栏44394万头，同比增长1.4%。其中，全国能繁母猪存栏4362万头，连续5个月增长，产能处于合理水平，后期市场供应有保障。9月底全国蔬菜在田面积9498万亩、同比增加150万亩，水果进入集中上市季，产量稳定、品种丰富，农产品质量安全水平稳步提高。

(责编：赵光霞、岳弘彬)
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