原标题：苏宁易购前三季度营收555.38亿元 家电3C核心业务实现增长

10月28日晚间公告，苏宁易购发布三季报。前三季度，苏宁易购实现营业收入555.38亿元，累计实现EBITDA 11.82亿元，综合毛利率同比增加6.30%。苏宁易购经营质量持续提升，主营业务稳步提升，三季度家电3C核心业务实现增长，可比门店销售收入同比增长12.18%。第三季度零售云商品销售总规模同比增长6.72%，环比增长20.62%。

在家电行业整体承压背景下，苏宁易购顶住了压力，第三季度家电3C核心业务基本实现了销售稳定，同比销售收入增长3.20%，凸显苏宁易购零售服务的能力与价值。前三季度，苏宁易购经营性现金流净额同比增长105.61%，预计将持续增强企业造血能力。

苏宁易购持续聚焦家电核心优势业务，提升中高端产品的销售推广，前三季度综合毛利率同比增加6.30%。与此同时，公司持续优化组织、提高人效，其他广告、物流费用等持续加强管控，前三季度运营费用同比下降44.13%，总费用同比下降36.82%。在不考虑非经营性现金流相关的因素影响下，苏宁易购第三季度实现EBITDA 3.23亿元，前三季度累计实现EBITDA 11.82亿元。

具体业务方面，苏宁易购家电3C家居生活专业店继续加快转型升级，聚焦大店发展，推进改造与家乐福中国门店的融合，并针对一二线市场推出“苏宁易家”店面模型，融合家电、家居、家装等商品和服务能力，提供整体家装家电一体化解决方案，实现场景化经营，带动中高端产品的销售能力提升。家电3C家居生活专业店可比门店销售收入继6月增长转正，第三季度销售收入实现同比增长12.18%，线下门店销售持续向好。

主打县域市场的零售云业务保持稳步发展，前三季度新开门店1583家 ，第三季度零售云商品销售总规模同比增长6.72%、环比增长20.62%。线上业务方面，苏宁易购天猫旗舰店第三季度商品销售规模同比增长47.81%。同时苏宁易购对外开放自我家电3C供应链能力，门店入驻美团效果和优势明显。

面对复杂的外部环境，今年以来苏宁易购明显加快求新求变的步伐。三季度打造了苏宁易家广场新业态模型店，近期与美团开展战略合作，抢抓市场机会，以变革消费体验为核心，持续深化场景升级，夯实“为用户提供家庭场景解决方案的零售服务商”定位。

今年双十一苏宁易购最大力度让利消费者，推出“高端平价”活动，家电中高端产品全面降价，最低五折起。同时推出“比价贵就赔”服务，双十一期间，即从10月28日到11月13日，用户购买苏宁易购家电自营保价产品，购买后七天内，无论苏宁易购平台降价或者其他渠道降价，苏宁易购全部赔付差价，让用户放心选购。

(责编：李源、董童)

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