据光大银行最新消息，2022年前三季度，光大银行保持战略定力，坚定发展信心，提高发展质量，不断增强金融服务实体经济能力，持之以恒推进财富管理银行建设，总体经营情况符合预期、稳中向好。

信贷投放提速增效，金融服务质效提升。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，光大银行将金融支持稳增长放在更加突出的位置，将保市场主体作为稳经济的关键，将信贷稳增多增作为经营工作的重中之重，切实提高服务实体经济能力，助力稳住经济大盘。

光大银行聚焦国家重大项目、战略区域、制造业、绿色低碳、普惠金融、科技创新等重点领域，组织开展“稳经济、进万企”系列服务活动，通过单列重点领域信贷计划、制定重点项目支持机制、实施专项FTP优惠等一揽子措施，加大信贷储备和投放力度。截至9月末，该行对公贷款20476亿元，比上年末增长9.1%；积极开展国家基础设施重大项目配套融资，在全国股份制商业银行中完成首笔“国家基础设施基金重大项目”配套融资投放，累计批复项目21个，批复金额192.1亿元；京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大重点区域对公人民币贷款10703亿元，比上年末增长11.3%；制造业贷款和制造业中长期贷款分别比上年末增长18.4%和29.6%；绿色贷款和清洁能源贷款分别比上年末增长46.0%、116.2%，同时，积极支持环保低碳企业直接融资，投资绿色债券规模同比增长79.9%；普惠贷款比上年末增长27.7%，新投放贷款加权平均利率比上年末下降39BPs，不良率0.59%，完成普惠金融“两增两控”监管目标。

资产负债稳健增长，盈利能力持续向好。截至9月末，光大银行资产总额62646亿元，比上年末增加3626亿元，增长6.1%；其中贷款总额35646亿元，比上年末增加2573亿元，增长7.8%。负债总额57607亿元，比上年末增加3430亿元，增长6.3%；其中客户存款39795亿元，比上年末增加3038亿元，增长8.3%。

2022年1-9月，光大银行实现营业收入1172.8亿元，保持了较强创收能力；其中资管、代理、托管、结算等绿色中间业务收入91.3亿元，同比增长5.7%，实现较快增长，收入结构不断优化。该行前三季度实现净利润367.6亿元，同比增加15.2亿元，增长4.3%，比上半年提速0.2个百分点，盈利能力持续向好。

风险指标“三降一升”，资产质量保持平稳。截至9月末，光大银行不良贷款率1.24%，较年初下降0.01个百分点；关注率1.84%，较年初下降0.02个百分点；逾期率1.96%，较年初下降0.03个百分点；拨备覆盖率188.61%，较年初上升1.59个百分点，保持“三降一升”的良好态势，资产质量持续改善。

(责编：李源、董童)

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