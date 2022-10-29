原标题：构建充电桩维保全链条、拓展新能源汽车服务，途虎养车与特来电签署战略合作协议

10月28日，途虎养车与特锐德子公司特来电签署战略合作协议。双方宣布将创新充电桩运营和汽车服务合作模式，共同构建充电桩售后全流程服务体系，并在传统汽修门店“油电兼修”升级和充电网络建设、充电桩维保技师人才培养机制搭建、数字化充电桩维保服务平台建设、动力电池运维管理平台探索以及双平台会员体系互通等方面展开多维合作。

途虎养车和特来电双方代表签署战略合作协议。

途虎养车总裁胡晓东表示，作为新能源汽车充电设备制造商和充电网运营商，特来电持续研发一系列精细化运营方案，着力破解无序充电、车网互动等深层次充电难题。途虎养车期望与特来电这样的头部充电桩运营商一道，为新能源车主“护航”。

特来电总裁郭永光表示，途虎养车是汽车后市场率先布局新能源汽车维保业务的企业，已经落地多项新能源售后服务，并构建了领先的标准化体系来确保服务高效落地。特来电将与途虎养车共同发力新能源汽车服务，助力新能源汽车行业发展。

新能源汽车仍然保持高速增长势头。显著提升的新能源技术实力、消费者接受度和基础设施建设，为新能源汽车渗透率提前“撞线”打下基础。尤其是在充电桩建设上，在车桩比相对稳定的情况下，公共充电桩和私人充电桩数量都在大幅增加。根据充电联盟数据，今年1~9月，公共充电桩增量同比上涨106.3%，随车配建私人充电桩增量同比上升352.6%。截至9月，全国充电基础设施累计数量为448.8万台，同比增加101.9%。

对于保有量快速增长的充电桩而言，其售后服务同样重要——维修是否及时和专业直接影响到车主出行。以充电桩为媒，途虎养车和特来电聚焦新能源车主安心出行，围绕充电桩标准化维保和动力电池维修等环节，创新发布五大解决方案。

据介绍，双方将利用途虎养车工场店条件，积极探索新商业模式，配套建设公共充电站，从而实现新能源汽车从进店维修到补电离开的全流程服务，助力工场店“油电兼修升级”。

在充电桩维保标准化服务方面，途虎养车和特来电将搭建新能源充电桩维修服务平台，通过领先的售后信息化系统，网络内高效地共享信息化系统、工场店、技师和仓储物流服务等资源，提升售后服务系统效率，实现数字化、标准化、专业化、可追溯的售后服务。双方还搭建了一套完善的充电桩维保技师人才培养体系，用数字化网络课程、系统化实操和“师代教”考核实现对新能源技师的理论培训和实际操作认证，为充电桩售后行业输送更多后备军。

途虎养车与特来电的合作还延伸至动力电池方面。双方将共建动力电池运维管理平台，落地新能源动力电池评估检测服务，最大程度降低车辆安全风险，并为合作企业的电池系统建立健康管理档案，实现电池全生命周期的安全管理、促进新能源二手车交易的流通。

此外，双方还将探索平台引流，建立会员互通体系。在目前新能源汽车维保项目减少的情况下，车主会通过其他配套服务提升粘性。途虎养车与特来电的合作，可以为车主提供品质保证、安全可靠、性价比高的充电服务，满足车主需求。

在消费升级趋势下，新能源汽车服务供给方不仅要做好常规养护项目，更要创新产品和服务模式。

针对新能源汽车新增的动力电池等重要部件，途虎养车上线动力电池检测、动力电池专修和充电桩维修等项目，为新能源车主提供定期检测和养护服务；针对轮胎、刹车系统和悬挂等因新能源特性而出现更高替换和维修要求的零配件，途虎养车创新研发保养产品和服务，相关项目将陆续在“油电兼修”门店上线；针对新能源车主个性化舒适化需求，途虎养车提供类型丰富的美容和改装项目。

具体来说，在动力电池方面，途虎养车与亿纬锂能和蜂巢等多家动力电池供应商达成长期合作，上线动力电池检测和动力电池专修等服务，目前已在全国300多座城市实际展开相关业务。凭借扎实的技术能力和广泛的网络覆盖，途虎养车成为多家电池供应商的“优秀服务商”。

针对新能源车主个性化、品质化、多样化新需求，途虎养车上线窗膜-汽车隔热膜、隐形车衣-漆面保护膜和改色膜等细分项目，相关业务已覆盖全国超300座城市、上万家门店。在美容项目外，途虎养车精准洞察新能源车主的功能性需求，同步升级改装业务，上线底盘防护、舒适升级、外饰加装、音响改装、灯光升级等改装项目。

此次途虎养车与特来电战略合作的签约，将助推充电桩维保业务向前发展，进一步服务新能源车主的用车需求，助力新能源汽车行业更好发展。

(责编：李源、董童)

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