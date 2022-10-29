新华社广州10月29日电（记者刘诗平、熊嘉艺）随着“粤海42号”TBM掘进机10月29日在广东东莞大岭山破岩而出，珠三角水资源配置工程的48条盾构隧洞全部实现贯通。

水利部相关负责人表示，国家172项节水供水重大水利工程之一——珠三角水资源配置工程，采用深埋隧洞输水方式，在纵深40米至60米的地下空间建造输水管道。工程将在2023年底建成通水，为粤港澳大湾区供水安全提供保障。

据介绍，2019年5月全面开工的珠三角水资源配置工程，从西江干流佛山市顺德区境内的鲤鱼洲取水，向珠江三角洲东部的广州市南沙区、东莞市和深圳市供水，并为香港特别行政区等提供应急备用供水条件。

珠三角水资源配置工程全长113公里，设计年供水量17.08亿立方米，总投资约354亿元。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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