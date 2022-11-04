人民网北京11月4日电 （记者赵竹青）在2日举行的2022全国中小企业数字化转型大会新闻发布会上，工业和信息化部副部长徐晓兰表示，数字化转型既是助企纾困之举，也是提升企业竞争力的关键措施。新形势下，实现中小企业数字化的转型已经不再是“选择题”，而是“必修课”。

徐晓兰说，随着新一代信息技术与各行各业深度融合，激发涌现出了一系列数字化转型模式，也重构了中小企业在产业链中的竞争模式和态势。数字化转型能够帮助中小企业实现“提质、增效、降本、减存、绿色、安全发展”等多重目标，从而也帮助了中小企业在市场竞争中获得更大的主动权。

徐晓兰介绍，工业和信息化部会同有关部门从政策支持、路径引导、服务支撑3方面发力，打造全国中小企业数字化转型大会1个平台，推广中小企业数字化转型N个模式，通过“3+1+N”工作体系全面推进中小企业数字化发展，推动实现“激发涌现更多专精特新中小企业”的战略目标。

作为中小企业数字化转型的全国性交流平台，2022全国中小企业数字化转型大会定于11月9日—10日在济南召开。大会由工业和信息化部、山东省人民政府共同主办，由济南市人民政府、山东省工业和信息化厅、中国工业互联网研究院等单位联合承办，以“创新引领发展 数字点亮未来”为主题，重点围绕着中小企业数字化转型存在的“为什么要转”“能解决什么问题”“怎么转”等共性问题，推动中小企业数字化“3+1+N”工作体系走深向实。

此次大会是工业和信息化部开展中小企业数字化工作的积极探索。徐晓兰介绍，首先，这是全国首个以中小企业数字化转型为主题的大会；第二，此次大会遴选出全国首批98个进入公示的数字化转型公共服务平台名单，为中小企业数字化转型提供“看样学样”的样板；第三，将发布我国首份支持中小企业开展数字化水平评测、引导中小企业开展数字化转型的工具书；第四，大会同期将启动首批“十城千企”中小企业数字化服务行的活动、互联网基础资源赋能百万中小企业数字化行动；第五，大会同期将揭牌工业互联网平台创新合作中心山东分中心、山东工业互联网数字化转型促进中心，探索工业互联网来赋能中小企业数字化转型的区域发展道路。

(责编：赵竹青、吕骞)

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