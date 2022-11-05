本报记者 罗珊珊 田 泓 齐志明 葛孟超

图①：在国家会展中心（上海），“新时代，共享未来”主题景观格外醒目。

本报记者 强 薇摄

图②：在第五届进博会消费品展区，参观者正在汽车框架模型前了解绿色出行相关技术和解决方案。

本报记者 王 迪摄

图③：一家企业在第五届进博会上展示机器人产品。

汤彦俊摄（影像中国）

上海陆家嘴风光。

李立真摄（影像中国）

进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。面对外部环境的不确定性不稳定性，进博会持续展现出“不一般”的魅力，不仅年年办下去，而且办出了水平，办出了成效，越办越好。

浦江奔涌，万商云集。11月4日晚，国家会展中心（上海）灯光璀璨，第五届中国国际进口博览会正式拉开帷幕。中国与世界深度交融、共同发展的和美乐章再度奏响。

举办进博会，是中国推动新时代高水平对外开放的重大决策，是加快构建新发展格局的重大举措。2018年以来，面对逆全球化抬头、世界经济复苏乏力等重重挑战，“东方之约”年年如约而至，坚定开放合作，共同开创未来。从0到1，再从1到5，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表的致辞中指出，中国共产党第二十次全国代表大会强调，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

第五届进博会是党的二十大后我国举办的首场重要国际展会。世界将看到，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，开放春风暖意融融的中国，共赢和音激越澎湃的中国。

越办越好，展现“不一般”的魅力

2017年初夏的北京，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛上郑重宣布：中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。

首届进博会上，习近平主席的话语掷地有声：“中国真诚向各国开放市场，中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

越办越好的进博会持续展现“不一般”的魅力。面对外部环境的不确定性不稳定性，进博会不仅年年办下去，而且办出了水平，办出了成效，越办越好。商务部统计数据显示，前四届进博会参展企业发布新产品、新技术、新服务超过1500项，累计意向成交额达2700多亿美元。

第五届进博会上，127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，284家世界500强和行业龙头参加企业展，回头率近90%；在采购方面，39个交易团、近600个交易分团到场参会。一场场热火朝天的供需洽谈、交流合作即将上演。

“不一般”的魅力体现在跨国企业的参展热情中。从9平方米到108平方米，再到200平方米，美国精油企业多特瑞在进博会上的展台面积逐年增加，与之同步增长的还有多特瑞在进博会上签订的采购意向金额，从3.8亿元人民币到7亿元人民币，再到10亿元人民币。“参加进博会以来，多特瑞高速发展，与进博会共同成长。”多特瑞相关负责人麦欧文说。

“不一般”的魅力体现在展品变商品、展商变投资商的进博效应中，近半数亮相进博会的创新药已加速落地中国。近3年，罗氏制药在华加码投资超14亿元人民币，进博会为其深度融入中国发展打开了机遇之门。“进博会强大的溢出效应让我们更加坚定在中国长期投资和深耕发展的信心与承诺。”罗氏制药相关负责人边欣表示，罗氏希望携手全球合作伙伴，探索创新医疗解决方案，助力实现健康中国目标。

扩大开放，加快构建新发展格局

“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”习近平主席的讲话展现了开放自信的大国气度，彰显了计利天下的大国担当。

依托超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，进博会已成为我国构建新发展格局的窗口。

借助进博会，中国扩大优质供给，充分挖掘消费潜力，不断满足人民对美好生活的向往。

为中国消费者量身定制的中老年奶粉，针对遗传代谢罕见病的特殊氨基酸配方产品……作为进博会的“老朋友”，达能每年都会带来针对“一老一小”两个关键时期的营养解决方案。“乘着进博会的东风，我们累计将70多款新品引进中国市场，不少展品已成为中国消费者购物车中的常客。”达能全球执委会成员谢伟博说。

进博会举办以来，瑞典医疗企业最新一代精准自适应伽马刀仅用3个多月时间就在上海的医院正式投入使用；新西兰鲜牛奶成功进入中国三、四线城市乃至偏远山区的普通家庭……主动敞开怀抱、积极扩大进口，进博会不断满足人们消费升级需要。

党的二十大报告提出，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

“加快构建新发展格局，我国内需潜力将进一步释放，对高品质产品和服务的需求更加旺盛，我们希望用好进博会这个开放平台，引进全球品质好物，优化消费市场供给，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡，为强大国内市场建设贡献一份力量。”拼多多副总裁侯凯笛说。

“进博会为我们推进国际化发展战略提供了难得的机会，通过进博会，我们将以更开放包容的心态与世界深度交融，更好地利用海外优质资源反哺中国市场，为中国消费者提供更高品质的乳制品。”蒙牛集团总裁卢敏放说。

借助进博会，中国引进先进设备、技术和管理经验等要素，推动产业转型升级。

光伏组件、燃气轮机、电网设备……总签约额从首届进博会的6700万美元增长到第四届进博会的9.3亿美元。历届进博会上，中国能建接连下单采购，将来自全球各地的能源基建领域优质原材料和生产设备装进“购物车”。“通过进博会，我们与世界一流企业深化合作交流，转型升级进程不断加快。”中国能建党委书记、董事长宋海良说。

首个国内超高速离心机首展，首个磁质子治疗仪首发，首个全球航空温控产业生态平台启动……第五届进博会上，盈康一生携手全球合作伙伴参展，集中展示多个首发首展的前沿科技创新成果。“进博会搭建了开放共享的全球贸易桥梁，为中国企业带来了全球视野，开启了国际合作与交流的新篇章。”盈康一生首席战略官龚雯雯说。

互利共赢，以中国新发展为世界提供新机遇

作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会是国际贸易发展史上的创举，是中国顺应大势、引导经济全球化向更加包容普惠方向发展的主动作为。

习近平主席在首届进博会上指出：“这体现了中国支持多边贸易体制、推动发展自由贸易的一贯立场，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动。”

在习近平主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，进博会不断顺应各国人民对美好生活的向往，汇聚起朝着共同目标前行的磅礴力量。

“经济全球化的潮流浩浩荡荡、不可阻挡，中国坚定不移扩大开放与世界分享市场机遇，企业发展也从中受益。”美国水技术处理公司赛莱默公共关系及市场推广业务相关负责人郑春丽说，进博会展现了中国在维护全球产业链供应链稳定中的重要作用。

通过举办进博会，中国主动张开双臂，为世界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。“进博会展现中国经济的强大韧性和超大市场规模的巨大吸引力，向世界展示了中国积极扩大对外开放的决心，体现了中国愿意和世界分享发展成果的态度，显著增强了世界经济发展的信心。”对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰说。

携手前行，合作发展，进博会搭建起互利共赢、共同繁荣的大舞台。

“第四届进博会上，我们的合同签约额达6亿元人民币。”已经提前签约参展第六届进博会的蔡司集团相关负责人福斯特说，中国是蔡司集团最大的单一市场，近年来，蔡司在中国取得了近20%的年复合增长率，继在广州启动全球最大的健康视光产业平台后，蔡司近期还将启动苏州“凤栖”项目。

联通中国和世界，进博会成为全球共享的国际公共产品。

上海的超市里，卢旺达的咖啡、赞比亚的蜂蜜、马达加斯加的腰果等非洲土特产品受到中国消费者的青睐。通过进博会，越来越多发展中国家和最不发达国家的特色优势产品收获商机，找到了参与全球合作的机遇之门。

第五届进博会上，阿根廷将首次“组团”展示其在智能工业领域的实力。阿根廷（上海）创新中心首席执行官金麟介绍，从首届进博会至今，创新中心服务的阿根廷中小企业数量、进口商品品种和进口规模均实现爆发式增长，双方从经贸往来逐步扩展到文化艺术、农业科研等领域的交流。

进博会，不是中国的独唱，而是各国的大合唱。让展品变商品，让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界，进博会已成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台。

中国发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。一个改革不停顿、开放不止步的中国，将在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展，同世界人民携手开创人类更加美好的未来！

《 人民日报 》（ 2022年11月05日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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