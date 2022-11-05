本报记者 谢亚宏

“中国国际进口博览会具有独特魅力，是促进多边贸易的绝佳平台，也是中国致力于扩大开放、坚持经济全球化正确方向、推动贸易和投资自由化便利化的有力证明。”塞尔维亚工商会中国代表处主任耶琳娜·格鲁伯·斯特凡诺维奇近日在接受本报记者采访时表示。

塞尔维亚从首届进博会开始派团参展，塞尔维亚工商会与塞政府共同负责该国企业的参展工作。斯特凡诺维奇一直参与其中。她表示，进博会是世界上首个以进口为主题的国家级展会，自2018年首届进博会举办以来，影响力不断扩大。“今年进博会的企业展继续六大展区设置，各国企业齐聚一堂，共商合作机遇。虹桥国际经济论坛已成为展会的特色活动，影响力早已超越展会范畴。”

走在国家会展中心（上海）各场馆内，斯特凡诺维奇看到来自不同国家的产品琳琅满目，对进博会的世界级影响力感触颇深。“塞尔维亚企业从中收获颇丰，很多企业找到了中国合作伙伴。已经进入中国市场的塞尔维亚企业则通过进博会，进一步了解中国消费者，以推出符合市场需求的新产品。这是越来越多企业对进博会产生浓厚兴趣的重要原因之一。”

第五届进博会克服新冠肺炎疫情影响如期举行，斯特凡诺维奇对此予以高度评价。“当前，世界经济面临诸多挑战，我们需要通过贸易实现更公平、更绿色的经济复苏。进博会促进了全球贸易往来，为世界经济复苏注入更多动力和信心。”

斯特凡诺维奇表示，中国市场潜力巨大，塞尔维亚企业对进博会的兴趣与日俱增。进博会正不断为包括塞尔维亚企业在内的世界各国企业提供新机遇。她说，塞中经贸联系近年来飞速发展。塞方在农业、信息技术、创意产业和汽车产业等领域具有一定的比较优势，希望加大对华出口并吸引中国投资。

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。斯特凡诺维奇表示，进博会向世界展示出中国正坚定地走在对外开放的道路上，与那些采取贸易保护主义政策的国家形成了鲜明对比。“我们看到，许多跨国企业正在加大对华投资，这是对中国经济发展和市场前景投下的信任票。”

《 人民日报 》（ 2022年11月05日 03 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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